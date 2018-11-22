В лидерах роста к середине дня пребывали акции ММК (+2,56%) и бумаги “Мосбиржи” (+1,88%). В лидерах падения были котировки Polymetal (-1,11%) и обыкновенные акции “Мечела” (-1,06%).

Акции “Мосбиржи” продолжают держаться весьма уверенно и находятся в неплохой позиции для открытия краткосрочных “длинных” позиций. Бумаги подошли к средней полосе Боллинджера дневного графика (89,60 руб), от которой отскочили наверх. ADX при этом указывает на затухание нисходящего тренда. У текущих уровней можно сыграть наверх с установкой стоп-лосса в районе 88 руб с расчетом на возвращение к недавним максимумам и уровню 95,5 руб.



