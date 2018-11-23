Торговая динамика была разнонаправленной. Активность была низкой вследствие выходного дня в США. Лидерами роста стали акции ММК (+3,31%). Лидерами снижения стали акции Распадской (-1,56%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

НОВАТЭК (-0,97%) ввел в строй 3-ю очередь Ямала. Завод вышел на полную мощность 16,5 млн тонн СПГ. Практически весь объем уже законтрактован, поэтому новость отыграна заранее. Досрочный пуск позволит увеличить выручку в 2019 г. не менее чем на 10 млрд руб. по сравнению с предыдущим планом.

Аналитики ухудшают прогнозы. ОЭСР предрекает замедление российской экономики до 1,5% в 2019 году. При этом, повышение пенсионного возраста окажет поддерживающее влияние. Минэкономразвития пока не меняет консервативный прогноз, но ожидает резкое падение цены на нефть, в среднем до $50 за барр. Подобный шок, на мой взгляд, не может не вызвать и ослабления рубля до 75-80 за доллар, а также роста инфляции и замедления ВВП как следствие этих процессов, однако, на мой взгляд, пока нет сигналов для резкого падения цены на нефть. Важным событием будет заседание ОПЕК. Не исключено, что под давлением США Саудовская Аравия не пойдет на сокращение добычи, что может вызвать дальнейшую коррекцию цены на нефть, однако падения до $50 за барр., на мой взгляд, не произойдет.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет заметных событий. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,50.



