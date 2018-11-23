По итогам торгов 22 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,49%, до 2369,53 п., а РТС — на 0,97%, до 1138,38 п. Торговый день прошёл спокойно, поскольку сигналов из Америки не было по случаю празднования Дня Благодарения. Беспокойства Европы по поводу слабости высокотехнологичного сектора отечественный рынок не волнуют. Нефть преимущественно торговалась вокруг отметки $63 за баррель Brent.

Корпоративных дней в этот день было минимум. Бумаги «Распадской» подешевели на 1,55% на фоне разочарования, что в ближайшей повестке дня заседания совета директоров нет вопроса о дивидендах. «Газпром» подорожал почти на 1% благодаря решению правления компании снизить объём инвестиционной программы на 2019 год до 1,325 трлн. Ранее предполагалось, что программа увеличится до 1,4 трлн рублей. «НОВАТЭК» (-0,97%) запустил на год раньше третью линию «Ямал-СПГ». Самыми сильными бумагами дня стали акции «МРСК Центр», подорожавшие на 5,73%, а также ММК с ростом на 3,3%. Слабее всех оказались акции «Мечел» с падением на 1,15% и «Северстали», которые снизились на 0,9%.

Рубль также продолжил своё укрепление на фоне высокого спроса нерезидентов на российские долговые инструменты. Накануне мы указывали на существенный интерес к отечественным корпоративным еврооблигациям со стороны инвесторов из азиатско-тихоокеанского региона, Европы и США. Управляющий Московской биржи по денежному рынку И. Марич сообщил, что доля нерезидентов на рынке акций РФ сохраняется на уровне 45%, а за последние пять лет доля нерезидентов на валютной секции выросла с 38% до 47%. На рынке облигаций их доля составляет 15%. К вечеру индекс доллара оказался в минусе на четверть процента, а сырьевые валюты сократили свои дневные потери. При сохранении слабых рисков очередных ограничений со стороны США у рубля есть шанс продолжить своё укрепление. Во всяком случае год назад без рисков новых санкций доллар стоил около 58,44 рублей, а баррель Brent около $62,9. К вечеру четверга доллар слабел на 0,06%, до 65,62, а евро укреплялся на 0,12%, до 74,85.

Торги в США не проводились, но Европа предоставила достаточно поводов для торговли. Фунт стерлингов укрепился на новостях об очередном наборе договорённостей Терезы Мэй и Евросоюза о будущих связях Великобритании с покидаемым объединением. Переговоры также продолжатся на грядущих выходных, когда от лидеров Евросоюза ожидают подписание основного документа. Если же говорить об общих тенденциях, то в Европе наиболее активно продавали акции банков и сырьевых компаний. Мало того, что многие сырьевые компании торгуются на Лондонской бирже, что предполагает давление на акции в случае укрепления фунта, так на поверхность вновь вышли страхи по поводу торговой войны Китая и США. Министерство торговли КНР в очередной раз выпустило жёсткое заявление относительно американских обвинений. США продолжают настаивать, что Китай использует методы нечестной конкуренции в торговле. Пекин обвиняет Вашингтон в одностороннем толковании норм ВТО. Соответственно, оптимистов, ждущих позитивных итогов встречи Д. Трампа и Си Цзиньпиня в рамках G20, вновь стало меньше. В итоге DAX — 11,16184п. (-0,73%), CAC 40 – 4944,32 (-0,63%), FTSE 100 – 6972,96 п. (-1,1%).

Японский рынок закрыт в пятницу по случаю Дня благодарности труду. Основные потери в Азии принесли китайские акции, которые отреагировали на заявление Министерства торговли, обещающего ответные меры на действия США. Плюс пессимизма добавляло возобновившееся снижение котировок нефти на опасениях замедления экономического роста как в Китае, так и в мире.

Рынок пока не верит в то, что OPEC+ сможет договориться о снижении добычи. Накануне министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что производители не будут продавать нефть, которая не востребована клиентами. В Morgan Stanley полагают, что вероятность заключения нового соглашения высокая, что поддержит котировки на уровнях ближе к $60 за баррель. Однако Россия пока воздерживается от поддержки сделки, да и у Саудовской Аравии могут возникнуть чисто политические проблемы. США требуют от Эр-Рияда продолжить политику низких цен, которую Д. Трамп назвал снижением налогов на население.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 10:00 мск — уточнение ВВП Германии за III квартал;

— в 12:00 мск — предварительные индексы деловой активности еврозоны за ноябрь (до этого выйдут показатели по отдельным странам);

— в 17:45 — мск предварительные индексы деловой активности в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть вновь дешевеет, в Азии обеспокоены ухудшением взаимной риторики США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, в начале дня индексы и рубль окажутся под давлением.