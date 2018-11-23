Аналитики SG представили обновленные прогнозы по мировой экономике. Основные изменения коснулись продолжительности цикла роста. Американские экономисты SG полагают, что фискальные стимулы в США будут иметь более длительный эффект, чем предполагалось прежде. Это послужило поводом для сдвига конца экономического цикла и начала рецессии с конца 2019 года на начало / середину 2020 года. На этом фоне, прогноз по росту ВВП США на 2019 год был повышен на 0.8 пп до 2.4%, а прогноз по росту ВВП Еврозоны на 2020 год – на 0.4пп до 1.1%, так как негативный эффект от замедления экономики США начнет проявляться только в 2021 году.

Изменения затронули и инфляционную траекторию. Изменения тарифной политики США и Китая, а также нарастающее давление со стороны рынка труда будут оказывать дополнительное проинфляционное давление в США. Прогноз инфляции в США на 2019 год был пересмотрен на 0.5 пп вверх, до 2.4% г/г. Однако, аналитики SG сохранили свои прогнозы по траектории повышения ставки ФРС – еще одно движение на 25 бп в 2018 году и два в 1п’19, так как ожидания рецессии и первые признаки замедления экономики будут ограничивать жесткость ФРС.

Рост цен в еврозоне также получит дополнительные стимулы от ускорения инфляции в США и восстановления рынка труда, однако, ускорение ожидается в более сдержанных масштабах (1.6% г/г в 2019) из-за политических трудностей в Италии и Великобритании. На этом фоне, ЕЦБ будет придерживаться более мягкой политики: первое повышение ставки перенесено с июня 2019 года на сентябрь 2019 года. Такое смещение стало поводом для снижения темпов укрепления пары EUR/USD до 1.25 к концу 2019 (1.18 в среднем за год).

Сырьевые аналитики SG также пересмотрели свои ожидания по нефтяному рынку. Прогноз стоимости барреля Brent был понижен до $71 в 1к’18 и до $73.3 в среднем по 2019 году на фоне ожиданий замещения потерь иранской нефти странами ОПЕК+.