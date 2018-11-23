Предпраздничные торги 21 ноября прошли, как и предполагалось, достаточно спокойно на фоне умеренного позитива. После двух дней достаточно серьезного падения многие аналитики, да и участники рынка полагали, что пора бы остановиться. И вся первая половина дня среды свидетельствовала именно об этом — внешний фон был абсолютно спокоен, и большинство мировых фондовых индексов находилось в зеленой зоне. Американскому рынку фактически некуда было деваться, только расти.

Открытие торгов прошло с гэпом вверх более чем на 1% по всем индексам. Более того, ярко позитивный настрой проявлялся еще какое-то время и в течение первых двух часов торгов рынок медленно, но верно маленькими шажочками поднимался все выше и выше. Но потом участникам рынка, по-видимому, все это надоело и они ушли жарить индейку ко Дню Благодарения. Обороты скатились к нулевым отметкам и вторую половину дня участники рынка просто доигрывали. Чем и воспользовались спекулянты, которым к концу торгов все же удалось немного продавить индексы вниз вплоть до нулевых отметок (по индексу Dow Jones). Все это (в том числе и фиксация прибыли в конце торгов) было вполне прогнозируемо и ничего не изменило в текущей расстановке сил на рынке.

Лучшими в среду были акции сырьевого сектора. Это тоже вполне вписывается в общий ряд прогнозов, так как именно акции нефтяных компаний пострадали более всего в предыдущие дни от 7% падения нефтяных котировок. Средний рост акций компаний сырьевого сектора составил почти 2%.

Чуть меньше, но все равно на достаточно приличную величину выросли акции технологических компаний и компаний, работающих в сфере услуг. В среднем их капитализация по итогам среды выросла на 1,1% и на 1.3% соответственно.

И все же, несмотря на рост фактически по всему фронту бумаг, на рынке ощущалась нервозность, и вопрос "А что же будет дальше?" висел над участниками рынка дамокловым мечом.

Среди отдельных компаний хотелось бы обратить внимание на одного из лидеров в области солнечной энергетики — компанию First Solar (FSLR, +1,31%). Акции этой интереснейшей компании достаточно сильно упали в октябре вместе со всеми технологическими компаниями, но вот в ноябре падение прекратилось. Сейчас они смотрятся гораздо лучше как рынка в целом, так и акций технологического сектора в частности.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 23 НОЯБРЯ

День Благодарения прошел и вновь наступают рабочие будни. Правда, по традиции «Черная Пятница» фактически является продолжением праздника, поэтому слишком сильно рассчитывать на нее точно не стоит. Обычно в этот день наблюдается минимальная активность, а меньший оборот по итогам торгов бывает разве что только перед Рождеством. Основная торговая сессия начнется как обычно в 17-30 мск, а вот завершится она на 3 часа раньше — в 21-00 мск.

И, к сожалению, несмотря на продолжающийся праздник, общий фон на мировых рынках явно негативный. Нефть в минусе и при этом достаточно большом — до —3%. В принципе вообще весь товарный рынок ушел в минус, также, впрочем, как и все основные валюты на фоне достаточно резкого укрепления доллара на мировых рынках.

Во многом возмутителем спокойствия стал в очередной раз Китай, где пошла очередная волна беспокойства по поводу состояния американо-китайских торговых отношений. После некоторого позитива и надежд теперь стали говорить, что торговая война будет еще долго находиться в главной повестке дня и какие-либо договоренности по этому поводу в ближайшее время вряд ли будут достигнуты. Естественно, на этом фоне главный китайский фондовый индекс Shanghai Composite вновь рухнул вниз и потерял почти 2,5% от своей стоимости.

В Европе дела идут чуть получше в основном за счет позитива по поводу вероятного одобрения Евросоюзом плана выхода Великобритании из ее рядов, а также согласия Италии пересмотреть свой дефицитный бюджет для урегулирования отношений с Брюсселем.

Однако пока фьючерсы на основные американские индексы не сильно-то обращают внимание на Европу и живут своей жизнью. А «жизнь» эта сегодня пока вся окрашена красным цветом. Минус, правда, не очень большой — около 2-3 десятых процента, которые отыгрываются «одной левой». Что, скорее всего, сегодня в ходе краткосрочной торговой сессии и будет сделано. Вряд ли участники рынка захотят слишком отрываться от блюд с индейкой и все важные решения постараются перенести на понедельник. Тем более, что в понедельник уже будут известны первые итоги распродаж за «Черную Пятницу», а это очень даже значимая информация, которая способна или улучшить, или же, напротив, испортить всем настроение.