Торги на внутреннем валютном рынке закрылись ростом по рублевым парам. Давление на рубль в течение дня оказывал нефтяной рынок. Цена на нефть рухнула на 5,33%, пробив психологический уровень на отметке $60 за баррель. Минимум зафиксировался на уровне $58,41. Курс доллара повышался до 66,25 руб., курс евро – до 75,32 руб.

Поскольку в пятницу в США была укороченная торговая сессия, то динамика цен на нефть являлась ключевым фактором для внутреннего рынка. Нефть дешевеет несколько дней подряд на фоне увеличения предложения на рынке и опасений, что ОПЕК не станет сокращать добычу на заседании в декабре.

В понедельник, 26 ноября, нефть торгуется в плюсе на 0,87%. На фоне роста нефтяных котировок рублевые пары, по идее, должны открыться снижением на Московской бирже, но откроются ростом на 30-50 копеек. Ослабление рубля вызовет эскалация геополитической напряженности между Россией и Украиной.

В воскресенье, 25 ноября ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России. Для остановки украинских военных кораблей было применено оружие. Все три судна задержаны. Президент Украины Петр Порошенко назвал это актом агрессии и призывал ЕС и США разобраться с российским беспределом.

Смотрим, как после открытия рынка будет реагировать рубль. Если пары перекроют рост на 50% и более, значит ждем дальнейшего флэта в диапазонах 65,40 – 66,20 руб. для доллара США и 74,55 — 75,35 руб. для евро. Замечу, что крупные игроки (юридические лица) в пятницу значительно увеличили короткие позиции по доллару на 20% (+243 тыс. контрактов) по отношению к четвергу.