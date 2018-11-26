Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне негативной динамики акций нефтяных компаний. Энергетический сектор SPNY упал на 3,26%. В аутсайдерах оказались бумаги Exxon Mobil и Chevron.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66%, закрывшись на отметке 2632,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,73%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,48%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 3.039%.

Новая неделя будет богата с точки зрения информационного фона. Так, сегодня в комитете Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам выступит президент Европейского центрального банка Марио Драги. Во вторник вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида выступает в Нью-Йорке, в среду его сменит председатель Джером Пауэлл, а в четверг будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Однако основным событием на текущей неделе будет встреча президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, итоги которой безусловно окажут сильное влияние на динамику мировых фондовых рынков.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов упали еще на 5,76%, закрывшись на отметке $59,19.

В настоящий момент биржи охвачены спекуляциями вокруг идеи перенасыщения мирового рынка "черного золота", что агрессивно отыгрывают игроки на понижение.

Масла в огонь добавляет молчание ОПЕК и неопределенность итогов встречи между лидерами двух крупнейших экономик, торговые разногласия между которыми создают беспокойства инвесторов насчет роста глобального ВВП.

Однако стоит отметить, что любой товар, торгующийся на биржах, в силу технических факторов зачастую может находиться в стадии фундаментально неоправданной перепроданности, что, на мой взгляд, сейчас и происходит с ценами на нефть.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,12%, закрывшись на отметке 2342,97 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2325 — 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2364 и 2380 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 110000 и основная на 108500 пунктов. Сопротивления расположены на 112000 и 114000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,19, снизившись на 0,87% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,30 и 66,50. Поддержки находятся на 65,90 и 65,45.