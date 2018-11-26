Исторически День благодарения в США (22 ноября) воспринимается участниками финансового рынка как сигнал к переходу в режим предновогоднего спокойствия. Текущая неделя, однако, вряд ли обещает инвесторам низковолатильную торговлю.

Факторов глобальной неопределенности остается предостаточно. Представители ФРС США, вероятно, используют протокол ноябрьского заседания и ряд выступлений для разворота сигналов, которые воспринимались рынками как мягкие в последние недели. В Европе основными темами выступают локальная слабость экономических показателей, в частности, в Германии (уже сегодня должна быть подкреплена ухудшением индикатора настроений Ifo) и неуверенность в готовности Парламента Великобритании утвердить сделку по выходу страны из ЕС. Наконец, цены на нефть после провала в пятницу вечером все еще не могут вернуться выше отметки $60/барр. (Brent), ожидая более четких сигналов со стороны стран ОПЕК+ о координации действий накануне встречи 6 декабря.

Для России дополнительным фактором нестабильности выступает неприятный новостной поток вокруг роста напряженности в Керченском проливе в выходные. Вполне вероятно, что мы увидим продолжение коррекции в российских активах (рубль, ОФЗ), которая обозначилась в конце прошлой недели, даже несмотря на поддержку сегодня со стороны периода налоговых выплат.