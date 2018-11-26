События непредсказуемой природы, оказывающие сильное влияние на рынки, Нассим Талеб называет «чёрными лебедями». Современная экономическая и политическая ситуация вокруг РФ способствует возникновению таких событий. Очередная неприятность может возникнуть из-за конфликта в морской акватории возле Крымского моста. Впрочем, и без геополитических проблем у рынка множество вопросов. В частности, нефтедобывающий сектор пока слабо отреагировал на потерю нефтью трети стоимости за полтора месяца. Рубль укреплялся в последнее время благодаря ослаблению краткосрочных рисков внешних ограничений, но, похоже, они могут вернуться с новой силой. Соответственно, предстоящая неделя может оказаться достаточно волатильной. В любом случае, пока Китай и США не договорились по своим торговым вопросам, рынки будут находиться в тревожном состоянии. Некоторые аналитики уже называют отношения между Вашингтоном и Пекином «холодной войной», которая отразится на всей мировой экономике. Естественно, что отечественные экспортёры прямым образом зависят от спроса на их продукцию на глобальном рынке. Поэтому риски падения продаж станут ещё более очевидными в случае провала американо-китайских переговоров.
Неделя может оказаться достаточно волатильной
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