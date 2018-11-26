Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+3,31%). Лидерами снижения стали акции Распадской (-4,99%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66,50.

Цена барреля марки Brent обновила минимум с осени прошлого года, потеряв за одну сессию более 6% и опустившись ниже $60. За 2 месяца нефть потеряла около 32% своей стоимости. Резкое падение вызвано сочетанием разных факторов, в частности, перекупленностью, ростом объемов добычи, давлением США, но в целом это стало неприятным сюрпризом для рынка. Куда дальше пойдет нефть, будет зависеть от реакции ОПЕК. То, что в настоящее время организация никак не реагирует на происходящее, только усиливает панику. Отдельные сланцевые производители в США могут вести добычу при цене выше $40-50 за барр, для них ситуация на рынке не драматическая. В России падение цены на нефть пока отразится только на котировках бумаг нефтегазового сектора, и, в незначительной степени, на рубле.

В фокусе итоги «черной пятницы». Продажи непродовольственных товаров в этом году могут быть рекордными. Возможен рост котировок акций компаний с большой долей розничных продаж. В России в этом году, к сожалению, небольшое число публичных компаний присоединяется к акции, в их числе, Детский мир (-0,60%) и М.Видео (-0,35%). Обе акции показывают невыразительную динамику, я полагаю, что лучшие перспективы у бумаг Детского мира за счет устойчивого роста продаж и возможности прихода крупного портфельного инвестора. Детский мир, на мой взгляд, одна из лучших идей 2 эшелона, цель на горизонте 12 мес. – 120 руб.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Коррекция пока не переходит в панику. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.