ПРОГНОЗ ИТОГОВ 3К18 ДЛЯ АЭРОФЛОТА; МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕРЖАТЬ ЕГО АКЦИИ

Несмотря на весьма непростую конкурентную среду и сложную макроэкономическую ситуацию, в последнее время было несколько позитивных для Аэрофлота изменений. В частности, компания повысила эффективность управления расходами и доходами. Мы рассчитываем, что на ее восприятие участниками рынка должно позитивно повлиять предложение о субсидировании авиаперевозчиков, а также то обстоятельство, что геополитические риски пока не материализовались.

По нашим оценкам, Аэрофлот должен продемонстрировать сезонное улучшение показателей по МСФО по итогам третьего квартала 2018 года. Впрочем, с учетом сильной неопределенности вокруг дальнейшей динамики цен на нефть (дополнительную ясность по этому вопросу должна обеспечить декабрьская конференция ОПЕК), мы пока не готовы безоговорочно рекомендовать акции Аэрофлота инвесторам.

Тем не менее мы повышаем рекомендацию по этой компании до уровня ДЕРЖАТЬ, не исключая, что ее фактические показатели могут оказаться выше моделируемых нами на 2018 и 2019 годы, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



