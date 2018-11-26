От постпраздничных торгов в пятницу, 23 ноября, никто ничего не ожидал. Обычно этот торговый день участники рынка «спускают на тормозах» — все продолжают если не дожевывать, то уж точно переваривать праздничную индюшку, и никто не спешит вновь возвращаться к торгам. И опять же совершенно привычно, что чаще всего торги в пятницу после Дня Благодарения становятся самыми пассивными и низколиквидными по итогам года. Даже в канун Рождества и Нового года обороты на торгах бываю выше, чем в этот день.

Текущие послепраздничные торги, с одной стороны, оправдали ожидания аналитиков, и действительно обороты были минимальными в этом году, но все же не такими спокойными и безыдейными, как многие прогнозировали. Всему виной нефть, которая в очередной раз устроила фееричную распродажу, и вот уж где название «Черная пятницы» пришлось как нельзя к месту. Падение на нефтяном рынке началось еще в пятницу днем по мск с уровней близких к 53,5$ за баррель и в дальнейшем в течение всего торгового дня только усиливалось. В итоге котировки нефти марки WTI почти 50$, а марки Brent — 58,5$ за баррель. И, конечно же, —7% за день — это действительно крутая распродажа!

Естественно, столь эпическое падение не могло остаться без внимания участников фондового рынка. Первыми и более всего пострадала «нефтянка», где только среднее снижение по акциям всего сырьевого сектора составило 3,3%. А многие акции независимых нефтепроизводителей упали и на 4, и даже на 5%. Короче, в этом секторе было совсем все плохо. Но эта беда не обошла стороной и другие сектора. Продажи прошли и в акциях технологического, и финансового, и потребительского секторов. Где наблюдался хоть какой-то спрос, так это в акциях коммунального сектора (ну, это в принципе понятно — все же это защитные акции), а также в акциях военно-промышленного сектора и авиаперевозок. В первом отличились прежде всего United Technologies (UTH, +2,65%) и Rockwell Collins (COL, +9,21%) на фоне поступившей информации о том, что китайские власти разрешили первой (UTH) купить вторую (COL). Что же касается роста акций авиаперевозчиков, то ответ тут лежит на поверхности — падение цен на топливо напрямую сказывается на прибыли авиакомпаний.

Что еще хочется отметить, так это продолжающуюся распродажу акций компании Apple (AAPL, —2,54%), которая по итогам пятничных торгов потеряла статус крупнейшей по капитализации компании мира, уступив первое место компании Microsoft (MSFT, —0,04%).

Ожидания рынка 26 ноября

Страсти распродаж в Черную Пятницу плавно перетекают в Киберпонедельник. Страсти, конечно, разворачиваются в магазинах, но фондовый рынок может реально получить стимул для роста. В прошедшую пятницу вполне ожидаемо выросли продажи, и по итогам дня они составили 6,2 млрд. долларов, что на 24% выше прошлогоднего уровня. А сегодня — в Киберпонедельник, как прогнозируют аналитики, онлайн продажи должны составить 7,8 млрд. долларов, что превысит прошлогодние показатели на 18%. Если мы увидим по итогам сегодняшнего дня именно такие цифры (а еще лучше — выше!), то это может стать хорошим стимулом для восстановления котировок в целом по рынку.

Да и внешний фон должен способствовать неплохому росту.

В Китае очень надеются на встречу председателя Си с президентом Трампом на встрече лидеров G-20 в Буэнос-Айресе в конце этой недели. И поэтому Китай, да и вообще все азиатские рынки в небольшом позитиве и отторговались с умеренным ростом.

Там же и тогда же должно быть подписано новой соглашение по NAFTA (Договор о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой). Что тоже добавляет маленьких плюсиков к общему позитивному настрою.

Еще больше поводов для оптимизма в Европе — наконец-то подписано соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. Ура! Итальянское правительство готово все же пересмотреть параметры своего бюджета на 2019 год и привести его в соответствие с нормами Евросоюза. Белиссимо! И конечно, европейские рынки сегодня вовсю радуются этим событиям — больше всех итальянцы, и их индекс FTSE MIB взлетел в первой половине дня почти на 3%. Все остальные европейские индексы пока ограничиваются более скромным ростом — от 1% до 1,5%.

Плюс к этому позитив в нефти, чьи котировки все же идут в отскок и прибавляют сегодня с утра также около 1,5%.

И на этом фоне фьючерсам на основные американские индексы ничего другого не остается как расти. И базовый стандартный рост, судя по всему, это как раз 1,5%. На эту цифру и будем нацеливаться. И поскольку серьезных событий и новостей сегодня не предвидится, то будем надеяться, что ничто не испортит настроение участникам рынка. Ну, по крайней мере, сегодня. А вот с определением дальнейшего направления движения, наверное, пока стоит подождать.

А главными бенефициарами от хороших дней распродажи будут прежде всего ритейлеры. Их акции в последние несколько недель были явно не в фаворе у инвестором, и поэтому сейчас на них вполне вероятно будет повышенный спрос. Хотя, ожидать, что они вдруг вырастут на десятки процентов за короткий промежуток времени, тоже не стоит. Однако на несколько дней их все же вполне можно прикупить.