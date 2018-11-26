В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Polymetal (+1,97%) и акции “Детского мира” (+0,72%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Сбербанка” (-2,94%) и бумаги ВТБ (-1,92%).

Акции ВТБ продолжают чувствовать себя крайне слабо и находятся у минимума прошлого месяца (3,520 коп), преодоление которого откроет дорогу к минимуму марта 2014 года (2,9750 коп). Технические индикаторы дневного, недельного и месячного графиков пока не позволяют быть оптимистичными и указывают на высокую вероятность дальнейшего снижения. Лишь отскок от 3,520 коп может дать “быкам” шанс на восстановление акций в район 4 коп.



