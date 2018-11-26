В воскресенье, 25 ноября, на бирже Bitfinex цена на биткоин опускалась до $3657. Никаких новостей за обвалом цены не стояло. Сработал технический фактор из-за активности продавцов.

Дневная свеча закрылась пинбаром с «бычьим» телом. Свеча с длинным хвостом является разворотной. Хочу вас сразу предупредить, что около 80% пинбаров останавливают рынок и только 65% из них взывают коррекцию против тренда. Не все разворотные свечные паттерны срабатывают.

Отскок вверх составил 15,7%. В процентах движение получилось приличное, а если смотреть на часовой график, то цена в рамках коррекции от нижней линии МА канала вернулась к своей балансовой линии. Обычный откат в пределах своей волатильности. Биткоин пытается поднять голову, чтобы посмотреть на луну.

Балансовая линия (sma 55) не первый раз выступает сильным сопротивлением по тренду. Упершись в трендовую линию, покупатели отступили к уровню $6971 (38,2%). Замечу, что на часовом ТФ сформировалась трехволновая коррекция в виде тройки. Так как у нас тренд «медвежий», а покупатели ещё очень слабы, то продавцы способны за 2-3 часа опустить курс до $3657.

Для продолжения ралли в направлении $4445 за биткоин, покупателям нужно защитить уровень $3880. Если продавцы пройдут $3820, воздержитесь от новых покупок биткоина и альтов. Если активность продавцов останется низкой, а спрос при снижении будет увеличиваться, то тогда можно рассмотреть длинную позицию. И то, открывая её, нужно быть готовым убежать с рынка в любой момент.