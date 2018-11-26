Инвесторы возложили большие надежды на период распродаж в США, рынок последнее время остро нуждается в хороших новостях. К сожалению, день в день индексы не показали положительной динамики: Доу Джонс в минусе на 0,73%, Nasdaq Composite – на 0,48%, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,66%.

В структуре S&P 500 расклад классический, как и в большинстве случаев просадки рынка: вверх пошли защитные сектора вроде циклических товаров и коммунальных компаний, вниз – IT, акции сырьевых предприятий и энергетический сектор. Акции нефтегазовых компаний находятся под давлением из-за дешевеющей нефти.

Возвращаясь к теме Чёрной пятницы, стоит сказать, что ожидания аналитиков отрасли оправдались: совокупные продажи товаров в период масштабных распродаж выросли на 10%, с $21 млрд в прошлом году до $23 млрд в 2018. У такого всплеска активности есть прочное основание. Так, глава Национальной федерации ритейлеров NRF Мэттью Шэй (Matthew Shay), заявил, что «потребительская уверенность находится на рекордном уровне, а безработица достигла самых низких значений за десятки лет, кроме того, возросли реальные доходы граждан». Крупнейшие розничные сети закончили день разнонаправленно: Walmart и Kroger закрылись в плюсе, а TJX, Target и Macy’s в среднем потеряли полтора процента.

Хорошие новости для экономики плавно перетекают в неприятные новости для фондовых рынков. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Все те же самые факторы (потребительские расходы, занятость и зарплаты) являются однозначными аргументами в пользу повышения ставки 18-19 декабря – на следующем заседании Комитета по открытым рынкам. Члены Федеральной резервной системы не дают усомниться, что декабрьское повышение ставки состоится, несмотря на появившиеся тревожные сигналы.

Так, в пятницу вышла целая порция ноябрьской статистики от IHS Markit. Во-первых, индекс менеджеров по закупкам (PMI) достиг трёхмесячного минимума на отметке 55,4. Во-вторых, индекс деловой активности в сфере услуг опустился до самого низкого за последние два месяца значения – 54,4. В обоих случаях значение выше 50 свидетельствует о том, что условия ведения бизнеса улучшаются, однако положительная динамика постепенно сходит на нет замедляется.

Поддержку американским фондовым рынкам как может пытается оказать Дональд Трамп, который в своём твиттер-блоге даёт намёки Федеральной резервной системе, что повышать ставки можно было бы не так агрессивно, поскольку инфляция начала замедляться. Риторика президента в настоящий момент далека от того накала, который был в конце октября. Впрочем, и сейчас нет оснований полагать, что независимый институт, каким является американский центральный банк, прислушается к Трампу.

До открытия рынка США фондовые площадки Европы находятся в плюсе. Фьючерсы на Доу Джонс, Nasdaq 100 и S&P 500 прибавляют около процента. Для "быков" понедельник обещает быть хорошим.