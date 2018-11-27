По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в "зеленой зоне". Лидерами роста стали акции ритейлеров во главе с Amazon.

Позитивным настроениям способствовали результаты праздничных распродаж, по итогам которых объем онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 25%, что свидетельствует о хорошем самочувствии заокеанского потребителя.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,56%, закрывшись на отметке 2673,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,46%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 3,06%.

После пятничной распродажи нефтяные котировки Brent в понедельник выросли на 2,6%, закрывшись на отметке $60,58.

На текущей неделе драйвером роста для цен "черного золота" может послужить саммит G20 в Буэнос-Айресе. Помимо ожидаемых рынками переговоров Трампа и Си Цзиньпина, которые как минимум могут поставить на паузу торговую конфронтацию между США и КНР, встретятся министры энергетики Саудовской Аравии и России. Риторика чиновников двух крупнейших мировых нефтепроизводителей может пролить свет на планы ОПЕК+ перед грядущим в начале декабря заседанием картеля и его союзников.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,47%, закрывшись на отметке 2308,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2290 и 2250 пунктов, сопротивления расположены на 2325 и 2350 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 107700 и 105900. Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,10, снизившись 1,38% по отношению к американскому доллару.

Еще по закрытию торгов в пятницу было понятно, что рубль идет к отметке 67, а негативный фон, связанный с конфликтом в Керченском проливе, только подлил масла в огонь и подтолкнул котировки российской валюты выше уровня 67, что на данном этапе создает риски дальнейшего ослабления рубля в район 68 – 68,50 по отношению к доллару.