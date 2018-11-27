В понедельник рынок оставался под давлением продаж. В то время как обстановка на мировых фондовых и товарных рынках улучшилась, негативное влияние на динамику российских фондовых индексов оказал геополитических фактор — оценки рисков изменились после инцидента в Керченском проливе. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 4.5%, Татнефть (TATN) – на 2.9%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.5%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подешевели на 5.9%, Самараэнерго (SAGO) – на 5.6%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 4.9%.

Фондовые индексы США повысились на 1.5% — 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские индексы.

Сегодня в начале торгов возможен некоторый «отскок» по индексу РТС – первая реакция рынка на изменение геополитических рисков выглядит избыточно нервной. Вместе с тем, влияние геополитического фактора на рынок сохраняется, а значит, восстановление восходящего тренда по индексу РТС пока маловероятно.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация группой Мечел (MTLR) и АФК Система (AFKS) финансовой отчетности по международным стандартам за третий квартал текущего года.

На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция вниз по паре доллар-рубль.