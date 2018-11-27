Понедельник начался со снижения. Выросли по итогам дня акции Polymetal (+4,39%). Лидерами снижения стали акции Сбербанка (-4,46%). Пара USD/RUB перевалила за отметку 67.

Рубль пошел на снижение. Несмотря на отскок нефти выше $60 за баррель Brent, который, однако, не выглядит прочным, рубль начал снижение. На российскую валюту действует сочетание неблагоприятных факторов. Последней каплей стали негативные геополитические новости. Также вчера ухудшилась ситуация с ликвидностью, что сыграло роль в ослаблении рубля. Спекулянты заранее отыгрывают возможность продолжения выхода инвесторов из рублевых облигаций. На мой взгляд, риск ослабления рубля из-за сокращения позиций иностранных инвесторов в российских ценных бумагах существует, если пара USD/RUB приблизится к отметке 70. До конца недели, вероятнее всего, эта пара продолжит движение наверх, катализатором может стать падение нефти ниже $60 за барр.

НМТП (-1,61%) вне санкционного риска. Нельзя исключать, что спекулянты могут попытаться разыграть тему геополитического конфликта, однако, на мой взгляд, санкционные риски у НМТП отсутствуют. Порт занимает 3-е место в Европе по объему грузооборота, санкции привели бы к непредсказуемым последствиям. В случае спекулятивной игры на понижение, акции будут быстро выкуплены, цель по ним до конца года – 7,5 руб.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Большинство акций могут отыграть падение или его заметную часть. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 пп. Ориентир по паре USDRUB: 67,00-68,00.