26 ноября, в понедельник, выпуски корпоративного рублевого долга восстанавливались и подорожали в среднем на 0,5%. Торговые обороты составили 1,4 млрд руб., что вдвое ниже среднедневных значений за неделю. Почти ¾ сделок пришлись на длинные облигации с дюрацией от 3 лет, которые выросли в цене на 75 б.п.

Нефтегазовая индустрия смотрелась лучше рынка, и соответствующие выпуски прибавили в среднем по 1%. Лидером понедельника выступил выпуск ТрнфБО1P5 (+1,7%). Хуже рынка смотрелись выпуски транспортного и электроэнергетического сегментов, которые подешевели в среднем на 0,4% и 0,7% соответственно.

В госсекторе по всей длине кривой наблюдались распродажи. Торговые обороты составили 17 млрд руб., что оказалось на 10% ниже среднедневных значений за неделю. Длинные ОФЗ выглядели хуже рынка: серии 26225 и 26219 подешевели на 0,9% и 0,8% соответственно.

Внешние корпоративные облигации в ходе минувших торгов показали устойчивое падение. В аутсайдерах находились евробонды нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей.



