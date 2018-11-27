В сегменте мелкоразмерного алмазного сырья в ноябре сохранилась слабая конъюнктура, в результате чего De Beers и Алроса снизили цены реализации на 10%. Несмотря на увеличение объемов ограночного производства в Индии в октябре и повышение его рентабельности в ноябре благодаря снижению цен на алмазы, улучшится ли ситуация в сегменте мелкоразмерного алмазного сырья, остается неясным – особенно с учетом неоднородных показателей розничных продаж за 3к18. Вместе с тем, учитывая начавшееся сокращение мирового производства, мы по-прежнему считаем фундаментальные факторы рынка алмазов в целом весьма благоприятными и ожидаем активизации продаж ювелирных изделий в западных странах в предстоящий праздничный период.

Ниже представлены основные тенденции и новости прошлого месяца.

Снижение цен на 10% ввиду слабой конъюнктуры в сегменте мелкоразмерного алмазного сырья. Совокупные продажи Алросы и De Beers (8-й цикл) в октябре выросли на 3% г/г, до 716 млн долл., при этом Алроса чуть опередила в росте своего конкурента. В то же время в сегменте мелкоразмерного алмазного сырья в ноябре сохранилась слабая конъюнктура, в результате чего обе компании снизили цены реализации на 10%. Как следствие, значение общего индекса цен на алмазы, по нашим расчетам, опустилось на 1–2% (с начала года цены подросли на 2,5% у De Beers и на 3,1% – у Алросы). Снижение на 6% г/г продаж De Beers в 9-м цикле в ноябре в значительной степени отражает ухудшение конъюнктуры в этом сегменте рынка.

Восстановление показателей торговли алмазами в Индии в октябре после ослабления в сентябре. Чистый импорт алмазов вырос на 16% г/г в денежном выражении, средняя цена реализации резко восстановилась (поднялась на 18% г/г по сравнению с падением на 20% г/г в сентябре). Помимо этого, чистый экспорт бриллиантов увеличился на 23% г/г в денежном выражении после снижения на 11% г/г в сентябре.

Повышение рентабельности огранки благодаря снижению цен на сырье. Согласно данным индексов Rapaport и PolishedPriced.com, цены на бриллианты в ноябре существенно не изменились, хотя цены на камни размером более одного карата заметно подросли. Исходя из средних значений рыночных индексов для алмазов и бриллиантов, в ноябре рентабельность ограночного производства, вероятнее всего, повысилась благодаря снижению цен на алмазное сырье.

Неоднородная динамика спроса в сегменте розничной торговли в 3к18. Крупные американские продавцы ювелирных изделий с бриллиантами Tiffany и Signet пока не опубликовали данные за 3к18, но мы отметили неоднородные показатели азиатских ритейлеров. Замедление роста продаж в Гонконге было отчасти компенсировано улучшением спроса в материковом Китае. Индийская розничная сеть Titan показала в 3к18 сильный рост продаж – на 32% г/г, что может быть разовым явлением, обусловленным ослаблением национальной валюты. Рост продаж ювелирных изделий в США в сентябре неожиданно замедлился до 5% г/г по сравнению со средним значением 9–11% г/г c начала года.

Чего ожидать в будущем месяце? В декабре в центре внимания будут данные за 3к18 о продажах американских ювелирных компаний, показатели продаж алмазного сырья компаниями Алроса и De Beers, предварительные итоги праздничного торгового сезона в западных странах, а также восприятие этих данных рынком.