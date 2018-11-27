Сегодня зампред ФРС Ричард Кларида выступит с докладом на тему денежно-кредитной политики, который можно считать «разминкой» регулятора перед завтрашним выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на заседании Нью-Йоркского экономического клуба. В ходе своего последнего выступления 25 октября Кларида отметил, что цикл подъема в американской экономике продолжается уже десятый год, и при этом «в течение последних почти двух лет показатели рынка труда США стабильно превосходят прогнозы». По его словам, трендовые темпы роста американской экономики оказались выше, а структурный уровень безработицы – ниже, чем он мог себе представить еще несколько лет назад.

Интересно, что в своем выступлении Кларида подчеркнул важность отслеживания динамики инфляционных ожиданий в целях «лучшей калибровки скорости и конечной цели нормализации денежно-кредитной политики». По его мнению, отсутствие роста инфляционных ожиданий следует рассматривать как аргумент против повышения краткосрочных процентных ставок.

Одним из факторов, способствующих сохранению высоких темпов экономического роста в США, по словам Клариды, является относительно высокая норма сбережений американских домохозяйств, на данный момент составляющая 6,7%, тогда как в период 2001–2007 гг. американцы, напротив, активно брали кредиты, что поддержать привычный уровень потребления. Правда, согласно собственной статистике ФРС, задолженность американских домохозяйств неуклонно растет уже 17 кварталов подряд и в абсолютном выражении находится на историческом максимуме. Рынок кредитования компаний с высоким уровнем задолженности достиг 1 трлн долл., что составляет более 11% всего долга американского нефинансового сектора, что также является рекордом, согласно данным Управления финансовых исследований Минфина США.

Между тем кардинальных улучшений ни с точки зрения производительности труда, ни в плане инвестиционной активности пока не видно, а стимулирующий эффект фискальной политики, проводимой нынешней администрацией, в следующем году начнет постепенно сходить на нет. Так что велика вероятность, что пик экономического роста в США будет пройден уже в этом году. Рост дефицита федерального бюджета и увеличение федерального долга в процентном отношении к ВВП, по сути, исключают возможность сколько-нибудь существенного фискального стимулирования в обозримом будущем, что не может не отразиться на темпах роста американской экономики в среднесрочной перспективе.