Торги в США могут начаться со снижения основных индексов. Фьючерс NASDAQ терял до 0,5%. Д. Трамп накануне говорил о том, что США могут повысить тарифы на технику Apple, которая выпускается в Китае. Tesla потеряла 70% продаж на китайском рынке в октябре, что также относят к последствиям тарифной войны. Бумаги United Technologies Corp. могут быть среди наиболее активных на новостях о планах компании раздробить себя на три отдельных бизнеса.

Отечественный рынок, в отличие от американского, может завершить день в плюсе, так как весьма неплохо корректирует падение днём ранее.

Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабой, что снижает риски немедленных и жёстких последствий. Соответственно, есть шанс на то, что событие постепенно отойдёт в прошлое и рынок продолжит торговать другие идеи.