На открытии торгов на Московской бирже пара доллар/рубль снижалась до 66,46 руб., а пара евро/рубль – до 75,24 руб. Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти и того, что трейдеры и инвесторы успокоились относительно обострения российско-украинского конфликта. Они возлагают надежды на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в конце месяца, хотя последние заявления американского президента ставят под сомнение саму её возможность.

Поскольку участники рынка ждут саммита G20 и заседания ОПЕК, нефтяной рынок остается слабым. На американской сессии с падением нефтяных котировок рубль растерял все заработанные очки. Он закрылся в плюсе к единой европейской валюте и без изменения к доллару США.

Кроме того, все внимательно следят за развитием торгового противостояния между США и Китаем. Дональд Трамп заявил, что без сделки с Китаем Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $267 млрд.

В среду, 28 ноября, нефть марки Brent торгуется в плюсе. На спот-рынке доллар стоит 66,89 руб. Ожидается, что торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам. При дальнейшем восстановлении цен на нефть и успешных аукционах Минфина, рубль продолжит укрепляться против иностранных валют. В среду Минфин проведет два аукциона по размещению облигаций ОФЗ на общую сумму 10 млрд руб.

Техническая картина по паре доллар/рубль указывает на снижение до 66,47 руб., а по паре евро/рубль – до 75,35 руб. Вряд ли сейчас на рынке что-то изменится, пока не пройдет заседание ОПЕК и встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя сама ее возможность теперь под угрозой.