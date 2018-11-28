Во вторник наметилось восстановление котировок высоколиквидных бумаг, оправданное смягчением внешнего фона. Так, цены на нефть Brent вернулись в область выше $60 за баррель на фоне ожиданий новых ограничений на объемы добычи странами ОПЕК. Опасения, связанные с геополитикой, в целом оставались в силе, но уже не вызывали столь нервной реакции рынка, как в понедельник. Лучше рынка выглядели бумаги Норникеля (GMKN, +3.5%), что может быть связано с сообщениями об апелляции в отношении судебного запрета на продажу пакета акций Норникеля (4%) структурой Р. Абрамовича (Crispian) Интерросу. Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, Роснефти (ROSN) – на 3.1%, Газпрома (GAZP) – на 2.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 20.0%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 7.6%, ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB) – на 6.7%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС. С одной стороны, возвращение цен на нефть Brent в область выше $60 за баррель снимает часть опасений, ранее оказавших давление на российский рынок акций. С другой, в течение дня возможно некоторое сокращение активности западных инвесторов перед выступлением главы ФРС, которое начнется, предположительно, в 20:00 мск. Кроме того, во второй половине дня в США выйдут данные по ВВП (16:30 мск), продажам новостроек (18:00 мск) и запасам нефти (18:30 мск).

Из корпоративных событий сегодня ожидается отчетность Лукойла (LKOH) по международным стандартам за третий квартал текущего года.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, во второй половине дня на динамику курса доллара могут повлиять данные по экономике США и характер выступления Дж. Пауэлла.