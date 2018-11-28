Торги на российском рынке прошли весьма позитивно, благодаря мягкой реакции коллективного Запада на события в Керченском проливе. Кроме того, нефть Brent поднялась выше $61, что вдохновило бумаги нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (+1,43%), «Роснефть» (+3,14%), «Газпром нефть» (+3,5%).

Однако наиболее интересное движение показали акции ГМК «Норникель», которые подорожали на 3,51% и завершили день на рекордной отметке 12379 рублей. На данном событии стоит остановиться отдельно. Компания регулярно выплачивает дивиденды, но в сложившейся ситуации важным является низкий потенциал рисков ограничений из-за важности продукции для мировой экономики. Тройская унций палладия стоит более $1100, а компания является его основным поставщиком на мировой рынок, где будет сохраняться дефицит металла. Существенное падение объёма чистого долга также предполагает вероятность увеличения дивидендных выплат.

АФК «Система» (-1,22%) сообщила о сокращении прибыли по МСФО в III квартале на 69,4% до 1,6 млрд рублей при росте выручки на 13,9 млрд рублей. Рынок ожидал слабый отчёт, но надеялся на какие-либо комплементы для инвесторов. Тем не менее совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев. Дополнительным разочарованием стало то, что даже при отказе от дивидендов «Система» запланировала снижение долга до 150 млрд рублей к концу 2019 года, а не к середине 2019.

Бумаги «Мечел» подешевели на 2,37% на фоне отчёта, который показал снижение прибыли в январе-сентябре на 1% до 10,99 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 3% до 60,6 млрд рублей. Однако рынку не понравилось снижение производства угля на 7% в январе-сентябре при весьма неплохой ситуации со спросом.

Банк «Санкт-Петербург» (+0,43%) отчитался о росте прибыли в январе-сентябре на 13% до 6,5 млрд рублей. Таким образом, финансовая организация продолжает демонстрировать достаточно высокие темпы роста. Показатель P/E ниже 3, а котировки близки к 52-недельному минимальному значению 45,5 рублей. «ВТБ» (+0,37%) отчитался о росте прибыли по РСБУ в январе-октябре на 51% до 133,9 млрд рублей. Результат можно считать неплохим, хотя планы достигнуть планку в 200 млрд по итогам 12 месяцев отодвигаются на 2019 год. Самой сильной бумагой на рынке стали X5 Retail Group с ростом на 3,69%, а самыми слабыми «Мечел» и привилегированные акции «Сургутнефтега», которые упали на 1,97%.

Рубль укреплялся в моменте почти до 66,46 за доллар, но к вечеру растерял свои достижения. На дневном отрезке торгов ему помогали аукционы казначейства и семидневные РЕПО от ЦБ РФ. Увы, но отметка $61 по нефти не устояла и уже на вечерней сессии баррель Brent вновь падал ниже $60. Коллеги рубля по сырьевому цеху также развернулись на ослабление, а доллар Канады терял почти 0,5%. Усиление доллара произошло на фоне рисков дальнейшей эскалации торговой войны США и Китая из-за непомерных требований Вашингтона, а также очередных атак политических оппонентов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на план сделки по выходу из Евросоюза. В среду Минфин проведёт очередной тест рынка, предложив инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 5 млрд рублей по номиналу и выпуска 26214 с погашением 27 мая 2020 года, также в объёме 5 млрд рублей по номиналу. Однако самый серьёзный тест предстоит российским еврооблигациям, номинированным в евро. Минфин открыл книгу заявок и планирует завершить размещение в начале будущей недели. Срок погашения еврооблигаций через семь лет, а предполагаемая доходность около 3%. Возможно, что спрос будет довольно высоким, если вспомнить недавнее размещение бумаг «Газпрома».

Американские торги завершились незначительным ростом индексов. Более того, NASDAQ едва не завершил день снижением. Акции Apple подешевели на 0,22% на фоне заявлений Д. Трампа о возможности импортных пошлин для продукции Apple, которая производится на территории Китая. Впрочем, общая тема торгового конфликта США и КНР не оставляет рынок. Однако в последнее время многие черпают вдохновение в смягчении риторики некоторых представителей ФРС. Как минимум основания для этого смягчения имеются. Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США показал отсутствие роста в сентябре, а годовые темпы роста снизились до 5,1%, что является самым медленным повышением цен за два года. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился в ноябре до 135,7 п. по сравнению с 137,9 п. в октябре. Однако вернёмся к ярким историям на рынке. Инвесторы всё же не оценили планы United Technologies Corp. (-4,14%) по дроблению компании на три бизнеса. General Motors (-2,55%) пару дней назад объявлял о планах закрытия заводов в Канаде и США, а также сокращении числа сотрудников. Инвесторы приняли новость позитивно, но затем Д. Трамп пригрозил компании отказом в государственных льготах.

Рост в Азии носил осторожный характер. Впрочем, ослабление иены до 113,9 за доллар помогало японским акциям. Впрочем, некоторый оптимизм подарил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, который подтвердил запланированный ужин Д. Трампа и Си Цзиньпиня, а также допустил возможность заключения соглашения по торговым вопросам между двумя странами. Меж тем он отметил отсутствие переговоров советников двух лидеров. Кроме того, в германской прессе появилась информация о том, что уже на следующей неделе Д. Трамп может подписать указ о повышении импортных пошлин на автомобили. Ещё накануне это привело к падению акций европейских автомобилестроителей, а в рамках азиатской сессии под давлением были японские компании. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 22192,84 п. (+1,10%), Hang Seng — 26568,02 п. (+0,90%), Shanghai Composite — 2592,52 п. (+0,69%).

Настроения на рынке нефти немного улучшились благодаря сообщениям о приостановке добычи на месторождении Buzzard в Северном море из-за проблем с нефтепроводом. Общая потеря производства составляет около 190 тыс. баррелей в сутки. Однако эмоциональная реакция может быстро сойти на нет. API сообщил, что на неделе, завершившейся 23 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 млн баррелей. Впрочем, запасы бензина снизились на 2,6 млн баррелей, а дистиллятов — повысились на 1,2 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 0,43 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 0,14 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 0,31 млн баррелей. Впрочем, влияние статистики на котировки оказалось незначительным. Рынок ждёт итогов саммита G20, а также решения OPEC+ по сокращению производства. К 9:00 мск Brent — $61,15 (+1,24%), WTI — $52,22 (+1,28%), золото — $1212,7 (-0,06%), медь — $6029,66 (+1,02%), никель — $10885(+1,02%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,278 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,129 (+0,09%), GBP-USD — $1,274 (+0,02%), USD-JPY – 113,88 (+0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Сырьевые валюты торгуются с низкой волатильностью, хотя нефть и промышленные металлы дорожают. Азиатские рынки растут в надежде на заключение сделки между Д. Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20. Естественно, что у российского рынка остаются риски внешнеполитического характера, но внешний фон говорит как минимум в пользу того, чтобы рынок не снижался в начале дня. Из корпоративных событий стоит выделить совет директоров «Ростелекома», который может рассмотреть вопрос о дивидендах, а также отчёт «ЛУКОЙЛ» за III квартал по МСФО.