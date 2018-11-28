Вчера четвертый раз за последние два дня нефть пыталась пробить отметку 61 доллар за баррель. И все попытки оканчивались неудачей: первые три раза откат происходил на 40-70 центов, а вчера за какие-то полтора часа от злополучной отметки нефть рухнула на два доллара.

По ходу торгов было видно, что нефтяные контракты очень агрессивно продавали какие-то крупные игроки, пресекая все попытки остановить падение. В чьи ворота играет этот огромный «медведь» и какие ценовые цели он преследует – остается загадкой. Но после его ухода с рынка нефть быстро вернулась в район 60,5 доллара.

Таким образом, мы видим желание рынка откупить подешевевшую нефть, но один или несколько очень крупных игроков с легкостью прерывают намечающийся восходящий тренд, заставляя спекулянтов дружно открывать краткосрочные шорты.

Сегодня с утра «черное золото» вновь предпринимает попытку пробить отметку 61, и пока непонятно, чем она завершится. Скорее всего, этот уровень сегодня-завтра будет пройден, но «черный медведь» не сдаст быстро своих позиций и как минимум до саммита ОПЕК+ будет пугать рынок своими атаками.

Основные американские индексы завершили вчерашние торги ростом: Dow Jones прибавил 0,44%, а S&P 500 — 0,33%. Рост мог бы быть и большим, но Wall Street Journal опубликовал цитату Трампа, в которой он назвал «маловероятным» решение не повышать пошлины на поставку из Китая товаров объемом 200 млрд долларов с нынешних 10 до 25%.

Однако фьючерсы на американские индексы сегодня с утра хоть и в небольшом, но плюсе.

Таким образом, мы ждем позитивного открытия российского рынка акций. Если внешний фон не ухудшится, то Индекс Мосбиржи попробует на прочность отметку 2360 пунктов. Сегодня лучше рынка должна быть «нефтянка», прежде всего сильнее всех упавшая за последний месяц «Роснефть». «Лукойл» опубликует сегодня отчетность по МСФО за 9 месяцев, и она может стать драйвером продолжения начавшегося роста бумаг компании.

Пока все неплохо складывается и для рубля. Силы ему может придать аукцион Минфина по размещению ОФЗ, если он покажет наличие хорошего спроса на рублевые обязательства государства. Сегодня ждем движения российской валюты в диапазон 66-66,5 руб за доллар.