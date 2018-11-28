Рынок отыграл часть падения. Лидерами роста стали акции X5 Retail (FIVE:RX 1656, +3,69%). Лидерами снижения стали акции Мечела (MTLR:RX 91,04, —2,37%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 67-67,50.

В экономике обнаружен «застой». Глава Счетной палаты обратил внимание на низкие темпы роста экономики, охарактеризовав это как «застой». На самом деле, высокие темпы роста ВВП в России наблюдались только в постстагнационные периоды и в середине 2000-х гг. Высокие темпы роста экономики достигались притоком инвестиций в реальный сектор. Сейчас этому препятствуют санкции, нестабильность рубля и рост инфляционных ожиданий. Несмотря на достаточную для бездефицитного бюджета цену на нефть, темпы роста в экономике будут низкими еще минимум 2 года.

Минфин размещает облигации в евро. Новый выпуск может заместить находящиеся в обращении бумаги с погашением в 2020 г. Помимо этого, снижаются риски применения санкций к бумагам и их держателям, а также расчетам. В свете того, что в Сенате США не исключили возможность ужесточения санкций, мера довольно своевременная. Объем размещения пока ожидается небольшой, 1 млрд по номиналу. Но министерство может в будущем предлагать этот выпуск достаточно долго, если появится интерес, поскольку погашение бумаг намечено на 2025 год.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Рост продолжится на внешнем фоне. На локальном рынке в фокусе размещение рублевых облигаций Минфина, экономический форум в Москве. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00.