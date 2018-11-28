Мировые фондовые рынки сейчас подобны морю — одна волна сменяет другую. И они накатывают на инвесторов с поразительно точной периодичностью. Один день — позитивная волна, один день — негативная. В понедельник все было хорошо, и рынки очень даже уверенно росли, во вторник негатив пытался испортить всем настроение, и просто удивительно, что сделать это в общем-то не удалось. Но это было вчера, а сегодня вновь пришла волна позитива. Связан он, конечно же, все с тем же — с предстоящими ожиданиями хоть какой-то договоренности по торговым тарифам между США и Китаем во время предстоящей встречи президента Трампа и Председателя Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе в конце этой недели. А вдруг все-таки договорятся? Вот этим и живет сегодня рынок, и поэтому падать не хочет и пытается — пытается — пытается устоять под все более усиливающимся натиском медведей. И пока, к счастью, в какой-то мере это удается.

Сегодня среда, и по традиции это один из самых тяжелых и насыщенных событиями дней недели. Главное сегодня — это выход макроэкономической статистики. В 16-30 мск выйдут данные по ВВП за 3-й квартал. Цифра в 3,6% роста квартал к кварталу выглядит очень даже привлекательной, и если мы ее увидим, то это безусловно поддержит рынок. Также могут поддержать рынок и данные о продажах новых домов. В последнее время рынок недвижимости не очень нас радовал, но на этот раз аналитики прогнозируют очень даже красивый рост этого показателя более чем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ну и наконец — нефть. В последние 2 дня она остановилась в своем падении, и скорее всего какое-то направленное движение возобновится лишь после заседания OPEC+, которое состоится на следующей неделе. Однако в любом случае выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов — это всегда лотерея и всплеск эмоций и волатильности нам обеспечен.

А в завершение сегодняшнего дня будет выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое начнется в 20-00 по московскому времени. И участники рынка привычно будут прислушиваться к каждому его слову. Особенно интересно будет услышать Пауэлла после вчерашнего очередного «наезда» президента Трампа на ФРС и его Председателя.

И все же, несмотря на насыщенность событиями, сегодняшние торги вряд ли выявят победителя между быками и медведями. Рынок будет ждать встречи лидеров G-20 и поэтому торговля будет вестись преимущественно вблизи нулевых отметок.