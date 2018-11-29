По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что базовая процентная ставка находится вблизи нейтрального уровня, дав понять рынкам, что в будущем политика регулятора может быть менее агрессивной.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,3%, закрывшись на отметке 2743,79 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,50%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,95%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 3,06%. Индекс MSCI Еmerging markets вырос на 1,4%.

С энтузиазмом отыгрывая речь Пауэлла по монетарной политике, игроки предпочли проигнорировать доклад ФРС, в котором отмечены ключевые риски для американской экономики — высокий корпоративный долг, “завышенная” стоимость активов по сравнению с историческими уровнями, быстрый рост цен коммерческой недвижимости и нестабильная ситуация на emerging markets.

Сегодня в фокусе рынков будет протокол ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,71%, закрывшись на отметке $58,60.

Рынок по-прежнему живет ожиданиями грядущей встречи ОПЕК+, и на фоне неопределенности по решению картеля насчет снижения добычи цена на "черное золото" консолидируется в диапазоне $58,50 — $61. Завтра на бирже ICE Futures Europe пройдет экспирация фьючерсных контрактов на эталонный сорт Brent.

Вполне возможно, что определенная ясность по дальнейшей стратегии ОПЕК+ будет внесена уже в текущие выходные на саммите G20, где встретятся министры энергетики Саудовской Аравии и России.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,81%, закрывшись на отметке 2381,12 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2355 и 2335 пунктов, сопротивления расположены на 2400 и 2420 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112400 и 110500. Основное сопротивление расположено на уровне 114000 пунктов, при проходе которого инструмент может прибавить еще порядка 2000 пунктов.

В среду на фоне новостей о возможном увеличении дивидендных выплат по итогам 2018 года в лидеры роста вырвались бумаги Газпрома. Стоит отметить, что рост проходил на рекордных объемах, что создает предпосылки для продолжения роста с первыми целями 170 — 172 рубля за акцию.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,95, укрепившись на 0,23% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,50 и уровень 68. Поддержки находятся на 66,80 и 66,40.