По итогам торгов 28 ноября индекс МосБиржи вырос на 1,81% до 2381,12 п., а РТС — на 1,35% до 1113,46 п. Основной силой, которая толкала отечественный рынок вверх, были бумаги «Газпрома». Зампред правления А. Круглов сообщил в рамках экономического форума «Россия зовёт», что компания может разморозить дивиденды и увеличить выплаты акционерам уже по итогам 2018 года. Благодаря этому акции «Газпрома» рванули вверх на 7,66%. АФК «Система» (+6,11%) также подросла на заявлениях главного акционера В. Евтушенкова о возможности закрытия сделки по продаже пакета «Детского мира» (+2,96%) уже в конце текущего или в начале следующего года. Правительство решило выделить 10 млрд рублей для Росрезерва на закупку алюминия, что непосредственно касается «РусАл», хотя акции производителя металла показали снижение на 0,42%. Бумаги «ЛУКОЙЛ» подорожали на 0,61%, реагируя на новости о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре на 54,34% до 461,882 млрд рублей. Более того, в III квартале рост прибыли составил 88,64%, или 184,462 млрд. Худшими акциями дня оказались бумаги металлургов, которые остаются под давлением негативных ожиданий в связи с предстоящей встречей президентов США и Китая: НЛМК (-1,34%), ММК (-1,33%), «Мечел» (-0,96%). Акции ГМК «Норникель» (+3,16%) взяли новый исторический максимум на отметке 12770 рублей.

Сам рубль оказался в печали благодаря заявлениям главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. В частности, она заявила, что при условии сохранения текущей ситуации регулятор может вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила в начале будущего года. Однако вопрос этот будет обсуждаться на заседании 14 декабря, как и вопрос повышения или сохранения ставки. В свою очередь Минэкономразвития опять выдал оптимистичный прогноз, ожидая доллар по курсу 63,9 рублей. В 2020 году доллар ослабнет до 63,8 рублей, а в период с 2021 года по 2026 год министерство ожидает диапазон 64-69 рублей. Меж тем инфляционное давление на рубль остаётся достаточно сильным. Как отмечает ЦБ в своём очередном комментарии, наблюдаемая населением инфляция сохранилась в ноябре на уровне 10,1%, а ожидаемая в ближайшие 12 месяцев составляет 9,8%. В правительстве пока оценивают инфляцию на конец года в диапазоне 3,8-4,2%.

Впрочем, вернёмся от макроэкономики на рынок. Минфин проводил в среду аукционы ОФЗ с постоянным купонным доходом. На аукционе выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года средневзвешенная ставка составила 8,7%, а спрос 10,66 млрд рублей. На втором был размещён весь предложенный объём выпуска 26214 с погашением 27 мая 2020 года при средневзвешенной доходности 7,99% и спросе 18,109 млрд рублей. В очередной раз отмечаем то, что рынок с более высоким интересом относится к ОФЗ с короткими сроками обращения. Кстати, Минфин также отчитался о размещении еврооблигаций на 1 млрд евро с доходностью 3%. Однако, как бы ни были интересны ОФЗ, а напоминание о скором возвращении к закупке валюты в рамках бюджетного правила становится одним из главных факторов давления на рубль, как это было до момента моратория.

Концовка дня на американском рынке оказалась весьма оптимистичной. Председатель ФРС Дж. Пауэлл, как мы и предполагали, выдал несколько фраз, которые расценили в качестве признака смягчения позиции ФРС по вопросу повышения ставки. «Ставки находятся достаточно низко по историческим меркам, но они очень близки к широкому диапазону значений, которые можно было бы расценивать в качестве нейтральных для экономики», — заявил он, выступая на экономическом клубе в Нью-Йорке. Ещё пару месяцев назад он говорил о том, что ФРС предстоит проделать достаточно долгий путь, чтобы ставки стали нейтральными. Соответственно, у инвесторов появились основания, чтобы верить в меньшее число повышений в обозримом будущем. Д. Трамп, кстати, также отметился тем, что заявил об отсутствии какого-либо удовлетворения от замены Джанет Йеллен на Дж. Пауэлла. Однако не всё так позитивно в словах председателя ФРС. Он отметил, что почти нет никаких препятствий для повышения ставки в декабре, а также не выразил какого-либо сомнения по поводу инфляции или замедления экономики. Однако статистика начала указывать на это с завидной настойчивостью. Число продаж нового жилья в США снизилось в октябре на 8,9% до 544 тыс. в годовом пересчёте. Вторая оценка ВВП США за III квартал совпала с предыдущей и оказалась на уровне 3,5%. Обратим также внимание на некоторые бумаги. Tiffany & Co. (-11,82%) компания отчиталась о падении сравнимых продаж, да и прочие финансовые показатели оказались хуже ожиданий. Amazon.com Inc. (+6,09%) сообщила о том, что продажи в «киберпонедельник» были самыми большими за всю историю торговой интернет-компании. Некоторые источники говорят, что Amazon обеспечила почти четверть всех онлайн-продаж. Даже акции Apple подорожали на 3,85% на заявлениях маркетинга компании, что модель XR оказалась самой популярной в линейке новых умных телефонов. Впрочем, акции Apple могли подрасти просто за компанию с другими представителями высокотехнологичной индустрии. По итогам дня DJIA подскочил на 2,5% до 25366,43 п., S&P 500 вырос на 2,3% до 2743,79 п., а NASDAQ взлетел на 2,95% до 7291,59 п.

Заявления Пауэлла благотворно сказались на азиатских рынках. Даже японские индексы смогли проигнорировать укрепление иены, поскольку инвесторы сосредоточились на общих экономических перспективах. Примечательно, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 3,03%. Однако для рынка остаются и неприятные моменты. Во-первых, энергетический сектор продолжает оставаться под давлением из-за падения котировок до минимальных значений с 2017 года. Во-вторых, итог встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина остаётся непредсказуемым. США усилили риторику перед саммитом G20, а Китай известен тем, что не любит демонстрировать какую-либо слабость. Соответственно, китайские индексы придерживались линии на снижение, игнорируя заявления Дж. Пауэлла. Из азиатской статистики стоит обратить внимание на то, что японские розничные продажи выросли в октябре на 3,5% в годовом выражении при ожиданиях роста на 2,7%. Меж тем в Австралии инвестиции в строительство упали на 2,8% в III квартале, хотя ожидался рост на 0,5%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 22263,52 п. (+0,39%), Hang Seng — 26533,00 п. (-0,56%), Shanghai Composite — 2592,73 п. (-0,35%).

Нефть накануне вновь подверглась распродажам. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 23 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,6 млн баррелей до 450,5 млн баррелей, что на 7% выше среднего показателя за последние пять лет. Запасы бензина упали на 0,8 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,1 млн баррелей общих поставок в сутки, или +5,6% за год, 9,2 млн баррелей бензина в сутки, или —0,9% за год, а также 4,2 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +2,0% за год. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 608 тыс. баррелей до 8,2 млн баррелей в сутки. Производство нефти в США сохранилось на уровне 11,7 млн баррелей в сутки. Прошедшие торги также получили порцию для размышлений из РФ. В рамках экономического форума «Россия зовёт» президент РФ В. Путин сообщил, что для России вполне приемлема цена в $60 за баррель. Иными словами, сложившаяся ситуация на рынке не требует каких-то решений от РФ. Соответственно, перспектива участия РФ в новом соглашении OPEC+ по ограничению производства остаётся под вопросом. К 9:00 мск январский Brent — $59,2 (+0,19%), WTI — $50,55 (+0,52%), золото — $1225,3 (+0,14%), медь — $6134,38 (-0,47%), никель — $10850 (+0,46%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 96,61 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,138 (+0,18%), GBP-USD — $1,284 (+0,1%), USD-JPY – 113,24 (-0,38%).

Внешний фон нельзя однозначно назвать позитивным, хотя нефть немного дорожала, а сырьевые валюты преимущественно укреплялись против доллара США. Китайский рынок продолжает сомневаться в позитивном итоге встречи президентов США и КНР. Также остаётся неясной ситуация с реакцией США и союзников на события в Керченском проливе. Пожалуй, что источником позитива для российского рынка могут оставаться лишь корпоративные новости. «Аэрофлот» отчитается по МСФО за III квартал, как и «Русгидро». Могут продолжить рост бумаги «Газпрома» на ожиданиях роста дивидендов до двухзначных чисел или минимум на 25% от прошлогодних.