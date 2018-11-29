Индекс Мосбиржи прибавил вчера 1,8% на очень хорошем внешнем фоне и во многом благодаря взлету «Газпрома» на 7,66%. Стимулом для покупок бумаг газового монополиста послужило заявление, что дивиденды компании могут быть двузначными, против 8,04 руб на акцию за прошлый год. Это значит, что даже при размере выплат в 10 руб дивидендная доходность по текущим ценам составит 6%, что соответствует ставкам по хорошим банковским депозитам.

В таких условиях приобретать бумагу имеет смысл даже консервативным инвесторам. Не исключено, что до конца недели мы увидим по «Газпрому» цену в 170 руб.

Американский рынок акций вчера также мощно вырос, реагируя на слова главы ФРС Джерома Пауэлла, что сейчас ставка ФРС находится вблизи нейтрального уровня. Это значит, что политика Федрезерва по повышению ставок скоро может завершиться. На этой новости основные американские индексы выросли на 2,3-2,5 процентов. Но сегодня с утра фьючерсы на них находятся в «красной» зоне. Возможно, это спекулянты фиксируют прибыль и подъем американского рынка продолжится ближе к вечеру.

Но основным негативом для первой половины дня торгов является упавшая нефть, которая еще вчера вечером ушла под отметку 59 долларов за баррель и никак не может оттуда выбраться. Похоже, что «черное золото» нащупало коридор 58,4-61 доллар за баррель, где и останется до появления первой информации о намерениях ОПЕК+ по уровню добычи в следующем году.

Если мы не увидим роста нефти к верхней границе указанного диапазона, Индекс Мосбиржи вполне может подойти к поддержке 2360 пунктов. В случае же улучшения внешнего фона движение будет к «круглой» отметке 2400, но для ее пробития нужны будут какие-то новые драйверы.

Сегодня доллар немного снижается на мировом рынке, что является позитивом для рубля. Однако о существенном укреплении российской валюты можно забыть после объявления главы ЦБ о серьезности намерений начать покупку валюты на открытом рынке в середине января. До конца недели актуальным для рубля является диапазон 66,3-67,5 руб за доллар.