Вчера за короткое время поступили сразу несколько новостей, которые способны изменить расклад сил перед заседанием ЦБ 14-го декабря.

По данным Росстата, прирост ИПЦ на неделе с 20 по 26 ноября составил 0.1%, что привело к очередному ускорению годового показателя, с 3.86% до 3.94% г/г. Рост цен на продукты питания (зерновые и мясо) стал основной причиной для скачка цен. Однако, эффект низкой базы ноября 2017 года также сыграл не последнюю роль.

За последние три года средний еженедельный прирост ИПЦ в декабре составлял 0.13% н/н. По нашим оценкам, если еженедельный прирост ИПЦ сохранится на уровне 0.1% н/н до конца декабря текущего года, то годовая оценка инфляции составит 3.8% г/г. В том случае, если два из четырех оставшихся недельных релизов ускорятся до 0.2% н/н, то годовой показатель все равно сохранится ниже целевого уровня ЦБ (4.0%). При этом, если все оставшиеся четыре недельных показателя ускорятся до уровня 0.2% н/н, то годовая инфляция достигнет верхней границы прогнозного интервала ЦБ (3.8-4.2% г/г).

Однако, ускорение цен в ноябре уже привлекло внимание регулятора. Вчера Э.Набиуллина заявила, что «приближение к цели произошло быстрее, чем мы [Банк России] ожидали». Мы напоминаем, что Банк России в своем базовом прогнозе ожидал разгон инфляции до интервала 3.8-4.2% г/г. Вероятно, регулятор больше ориентировался на нижнюю границу, как следствие, текущая динамика цен вызвала «ястребиный» тон главы Банка России.

Дополнил картину отчет об инфляционных ожиданиях населения, который стал худшим с августа 2018 года. Инфляционные ожидания населения на год вперед вновь ускорились, до 9.8% после снижения до 9.3% г/г в октябре. При этом, качественные оценки ухудшились значительнее.

На данный момент, главный спорный вопрос для регулятора – баланс между возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем году и уровнем ключевой ставки. Э.Набиуллина объявила, что Банк России может возобновить покупки валюты уже с 15 января, правда, не уточнила потенциальные объемы. Текущая комбинация рисков со стороны валютного курса, фискальных мер и роста инфляционных ожиданий повышает шансы увидеть 14 декабря превентивное повышение ставки на 25 бп, пусть даже сценарий сохранения ставки неизменной (наш базовый сценарий на текущий день) тоже рассматривается регулятором.

По нашему мнению, основные аспекты, за которыми ЦБ будет следить до заседания 14-го декабря, – полный отчет по инфляции за ноябрь (ожидается 6-7 декабря), а также степень отклонения курса рубля / цен на нефть от текущих уровней. Повышение ставки ЦБ на горизонте года уже давно заложено в котировки рублевых процентных кривых, правда, мы рассматриваем его во многом как отражение рисковой (в т.ч. санкционной) премии. При этом, для рынка ОФЗ подобное действие ЦБ стало бы неприятным сюрпризом – в последние недели сегмент в большей степени следил за геополитическими новостями. Так, наиболее короткие выпуски ОФЗ все еще имеют доходность 7.50% годовых.