Счастье есть! Его не может не быть! Именно эта достаточно избитая, но вполне жизнеутверждающая фраза очень полно характеризует итог вчерашнего торгового дня. И главным виновником более чем 2-х процентного скачка вверх стал Председатель ФРС Джером Пауэлл. Его выступление, от которого, наверное, никто не ждал каких-либо серьезных откровений, вдруг неожиданно взорвало рынки, и его участники тут же ринулись покупать сильно подешевевшие за последнее время бумаги. Ключевое сообщение от Пауэлла, от которого все возбудились, была информация о том, что процентные ставки близки к нейтральным уровням, и ФРС в 2019 году не будет слишком уж резво повышать ставку и вместо предполагаемых ранее 4 раз ставка будет поднята скорее всего только 1 раз с выходом в диапазон 2,75% — 3,0%.

Покупки сразу же после этих слов и касались фактически всех бумаг за очень-очень редким исключением. При этом максимальный спрос был сосредоточен прежде всего в акциях, чьи потери за последние дни и недели были максимальными. А к этой категории надо отнести большинство акций технологического сектора и акции компаний, работающих в сфере услуг. Только средний рост в этих сегментах составил 2,8%. Но отдельные акции выросли и на 4, и на 5%. А сильно пострадавший от биржевых медведей Amazon (AMZN, +6,09%) так вообще улетел более чем на 6%.

Очень уверенно чувствовали себя также акции компаний, работающие в сфере медицины и здравоохранения. Здесь средний рост был хоть и ниже, чем в акциях технологического сектора, но все равно средняя прибавка в 2,5% капитализации это весьма и весьма внушительно.

О силе бычьих настроений говорит и тот факт, что даже на фоне продолжающей свое падение нефти акции сырьевых компаний откровенно игнорировали это и росли вместе со всеми. Причем, следует отметить, что средние темпы роста (+1,7%) здесь были даже выше, чем, например, в финансовом и потребительском секторах, где акции подорожали в среднем на 1,5%.

Естественно, в условиях такого ажиотажа многие участники рынка начали избавляться от защитных активов и перекладываться в более рискованные. Это вполне привычная картина и поэтому акции коммунальных компаний особым спросом не пользовались и фактически остались стоять на месте.

А вот единственными реально пострадавшими по итогам вчерашних торгов следует признать акции ювелирной компании Tiffany (TIF, —11,82%), квартальный отчет которой ну очень не понравился инвесторам.

Ожидания рынка 29 ноября

Конечно, Пауэлл вчера «зажег» и всех взбодрил. Но насколько хватит этого запала? Из 3 страхов — торговые войны, снижение уровней корпоративной прибыли и повышение ставки — Пауэлл убрал только один, последний. А вот два оставшихся «страха» никуда не делись и продолжают довлеть над рынком. Конечно, страхи по поводу неопределенности в торговых отношениях США и Китая может быть будут немного смягчены после встречи Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе сегодня и завтра. Но даже это еще не факт! Там эффект может быть и строго обратный, если «высокие договаривающиеся стороны» вдруг ни о чем не договорятся. А очень даже не нулевая вероятность. Поэтому сильно уж радоваться точно не стоит. И судя по настроению участников рынка вчерашняя эйфория уже улетучилась. Если азиатские и европейские рынки еще отыгрывают вчерашний позитив, то фьючерсы на основные американские индексы явно «призадумались» и расти дальше совсем не спешат. Пока они «окапываются» вблизи нулевых отметок и скорее больше озабочены удержанием достигнутых позиций нежели продолжением победоносного похода наверх. Такой поход будет возможен только в том случае, если президент Трамп с Председателем Си все же придут к какому-то конкретному положительному результату в аргентинской столице.

Поэтому сегодня вчерашний «хайп» явно пойдет на спад, и участники рынка будут чутко прислушиваться к информации из Южной Америки. Но поскольку встреча в верхах сегодня только начинается, то скорее всего какая-то конкретная информация появится даже не сегодня, а завтра по второй половине дня. Но в любом случае надо готовиться к серьезным движениям, и сегодняшняя пауза — это только маленькая передышка перед серьезной битвой. Вот знать бы только куда пойдем — вверх или вниз? И что там творится в головах у этих сумасшедших президентов?

Но кроме встречи лидеров G-20 у нас есть еще за чем следить, и вполне возможно будут поводы и поволноваться. После вчерашних слабых (к величайшему сожалению — очередных слабых») данных по продажам новых домов, сегодня будем ждать данных по динамике ожидаемых продаж домов в ноябре. Аналитики прогнозируют ускорение темпов с 0,5% до 0,8%. Однако, приходится констатировать, что данные по недвижимости в последнее время все время выходят хуже ожиданий, и это становится уже достаточно тревожной тенденцией. Пока до катастрофы еще очень далеко, но тревожные звоночки начинают потихонечку бренчать. И к ним надо бы прислушаться. И все же с очень большой вероятностью вплоть до появления информации об итогах переговоров между Трампом и Си Цзиньпином на рынке будет тишь да гладь. Ну а дальше… сплошная лотерея. А вы верите, что США и Китай о чем-то договорятся?