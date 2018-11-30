Торги на Московской бирже открылись и завершились снижением по доллару и евро. Восстановление цен на нефть марки Brent на 5%, с $57,49 до $60,32, позволило отвлечь внимание участников рынка от российско-украинского конфликта.

Нефть заметно подорожала после сообщения Reuters о том, что Россия склоняется к сокращению объема добычи вместе с ОПЕК. На фоне роста нефтяных котировок и разнонаправленных колебаний индекса доллара курс доллара снижался до 65,91 руб., курс евро – до 75,09 руб.

На американской сессии рубль отступил от достигнутых максимумов на 30 копеек к доллару и евро. Коррекцию перед закрытием вызвал своим твитом президент США Дональд Трамп. Он отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за ситуации в Керченском проливе. Но пообещал с ним встретиться на другом саммите после разрешения ситуации. Рубль ослабился на этой новости, но не сильно.

В пятницу, 30 ноября, на торгах в Азии нефть Brent подорожала на 1,68%. Баррель нефти опять стоит больше $60. С открытия Московской биржи рублевые пары должны отреагировать снижением по подорожание нефти. Рост будет сдержанным, поскольку Сенат США принял резолюцию о вине России в агрессии против Украины.

За четверг значительно увеличилось число желающих (крупные игроки – юридические лица) продать фьючерс на пару доллар/рубль. При этом при увеличении продавцов, количество контрактов, наоборот, снизилось на 122,6 тыс. (-9%) по отношению к предыдущему дню, до 1,238 млн. Видимо, одни открывали короткие позиции, а другие фиксировали прибыль. Если нефть продолжит дорожать на торгах в Азии, курс доллара сохранит нисходящее движение до 65,85 руб. А при текущих ценах на нефть стоит ожидать консолидации на уровне 66,21 руб. или коррекции в район 66,55 руб. По паре евро/рубль поддержка расположена на уровне 74,85 руб. Сходить к 75 руб. за евро на растущей нефти можем.