Вчерашний день ярко продемонстрировал всю нерешительность участников рынка. Как и предполагали многие эксперты, эйфория, вызванная речью Председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, быстра сошла на нет, и, переночевав ночь с думами о планах ФРС на 2019 год, многие участники рынка решили, по-видимому, что на самом деле в речи Пауэлла все равно было слишком мало конкретики, и небольшое смягчение риторики еще не означает смягчение самой политики ФРС в отношении темпов роста процентной ставки. Короче, наша песня хороша — начинай сначала.

И поэтому после сильного роста в конце торгового дня в среду само собой напрашивалась некоторая коррекция в четверг. И первая половина вчерашнего дня, а также премаркет и начало основной торговой сессии осталось за медведями. Но затем на первый план все же вышли надежды, связанные со встречей президента Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе. А вдруг они там все же о чем-то договорятся? Хотя, надо признать, что и скептиков по этому поводу тоже предостаточно. И все после того, как первоначальный пыл медведей стих, на первый план вышли оптимисты. И уже благодаря их усилиям котировки всех индексов вышли в плюс, полностью ликвидировав провал, появившийся на открытии торгов.

Покупателей поддержали и вышедшие за 2 часа до закрытия протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося в начале ноября. При желании (а желание было!) в этих протоколах можно было найти признаки возможного смягчения монетарной политики ФРС в ближайшем будущем, и это, конечно же, еще больше взбодрило покупателей. Рост после этого даже ускорился и казалось, что так все «позитивненько» и закончится. Однако, в последний час торгов по рынку вновь прокатилась волна разочарования, а скорее — волна скептицизма по поводу все той же предстоящей встречи Трампа и Си, приведшая к фиксации внутридневной прибыли и выходу из позиций. В итоге ни один из индексов не удержался в плюсе, и все они дружно ушли в красную зону с потерей нескольких десятых к предыдущему закрытию.

На отраслевом уровне лучшими были акции сырьевых компаний, подорожавшие в среднем на 0,3%. Но, впрочем, ничего удивительного здесь нет, если учесть, что котировки нефти вчера наконец-то показали какой-никакой, но все-таки рост. Также небольшой спрос наблюдался в акциях медицинских компаний и прежде всего в акциях мейджоров, а также в отдельных акциях промышленных компаний. Лучшими среди последних были акции двух промышленных гигантов, чье состояние дел в настоящий момент диаметрально противоположно. Это блестящий Boeing (BA, +2,72%) и умирающий General Electric (GE, +2,58%). Как видим, вчера и те, и другие акции были в фаворе у инвесторов.

Ожидания рынка 30 ноября

Рынок в ожидании. И этим все сказано. Наверное, сейчас мы являемся свидетелями одного из самых напряженных моментов за все последнее время. От того, как пройдут переговоры между Трампом и Си Цзиньпином сейчас фактически зависит, куда же пойдет рынок в ближайшее время — вверх или вниз. Рынок на самом деле готов ко всему — и к плохому, и к хорошему развитию событий. Только вот потенциал роста и падения разный. Если все будет хорошо, то можно ожидать рост где-то в 5, ну, максимум — в 10%. То есть до уровней в 3000 пунктов по индексу S&P500. Причем скорее это будет ниже, чем выше.

А вот при падении мы рискуем сорваться в пропасть, и с нынешнего уровня в 2740 пунктов можно упасть и на 2500, и даже — на 2100 пунктов, то есть на 20 — 25 процентов ниже от текущих уровней. Поэтому главная идея сегодняшнего дня — ждем и надеемся. А рынки реально нервничают. Если азиатская сессия прошла более — менее спокойно и торги «поголовно» завершились в зеленой зоне с ростом всех основных индексов от 0,2% (гонконгский Hang Seng и индийский Sensex) до 0,8% (китайский Shanghai Composite), то Европа чувствует себя явно не в своей тарелке. И причем чем дальше — тем ей все хуже и хуже. Нельзя сказать, что потери очень уж велики, однако… тенденция явно понижательная.

Точно такую же картину мы наблюдаем и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Еще утром по московскому времени все фьючерсы стояли в зеленой зоне вблизи нулевых отметок, но с открытием европейских рынков они вслед за Европой медленно, но уверенно поползли вниз и теряют к 13-00 мск уже почти 0,4%. И в этой ситуации единственно успокаивает, что все же участники рынка вряд ли будут активизировать свои действия до выхода информации со встречи в верхах. Появится ли эта информация сегодня? Не факт. И поэтому скорее всего нас ждут сегодня достаточно спокойные торги с незначительным сползанием котировок вниз на фоне неспешной фиксации прибыли наиболее нервных инвесторов.