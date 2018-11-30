По предварительным данным Eurostat, инфляция в еврозоне в ноябре довольно существенно замедлилась. За ноябрь она выросла только на 2% в годовом исчислении, этот результат соответствовал рыночным прогнозам. Отметим, что индекс потребительских цен в ноябре вернулся на августовский уровень, а в сентябре и октябре темпы инфляции были несколько выше (2,1%-2,2% в годовом выражении). Базовый индекс потребительских цен за ноябрь не совпал с ожиданиями рынка (ждали рост на 1,1%, а индекс вырос всего на 1% в год к году). Также вышли данные по уровню безработицы в октябре.

И здесь рынок ждал неприятный сюрприз: впервые за несколько месяцев фактический уровень безработицы разошелся с прогнозным в худшую сторону. Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне в 8,1% трудоспособного населения, хотя рынок ожидал ее сокращения до 8%. Однако в странах Евросоюза (включая страны, не входящие в зону евро) безработица в октябре сохранилась на минимальном с 2000 года уровне в 6,7%.

Таким образом, инфляция в еврозоне в ноябре оказалась довольно близкой к целевому уровню Европейского центрального банка («чуть ниже 2%»). И это на фоне заявлений руководства ЕЦБ о том, что нужно сворачивать программу количественного смягчения. Вышедшие сегодня данные по инфляции и безработице показали, что для ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне существенных причин нет.

В конце года ЕЦБ свернет программу покупки облигаций, однако маловероятно, что будут предприниматься какие-либо действия по повышению процентной ставки. Пока ещё не пришло время для прекращения стимулирования экономики еврозоны. Евро отреагировал на вышедшие данные падением к доллару на 0,21%.