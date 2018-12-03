В пятницу торги по рублевым парам закрылись снижением. Давление на рубль исходило от падения нефтяных котировок, эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также из-за отмены Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным. Инвесторы опасаются ужесточения антироссийских санкций в связи с конфликтом в Керченском проливе.

Рубль после укрепления сдал свои позиции по всему рынку перед выходными. Курс доллара вырос до 66,92 руб., курс евро — до 76,14 руб.

В понедельник основные валюты положительно отреагировали на фундаментальные события, которые прошли в выходные дни. Саммит G20 прошел. На нем российский президент Владимир Путин донес до мировых лидеров свою позицию о провокации Киева в Керченском проливе.

США и Китай договорились приостановить торговую войну до конца первого квартала 2019 года. Китай согласился увеличить объем сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами.

В понедельник, 3 декабря, нефть подорожала на 5,7%, до $62,50 за баррель. Основная причина роста нефтяных котировок – Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении срока действия соглашения ОПЕК+. На следующей неделе ОПЕК проведет встречу в Вене для обсуждения сокращения добычи нефти.

Из-за утреннего подорожания нефти торги по рублёвым парам на Московской бирже откроются гэпом вниз примерно на уровнях 66,56 руб. за доллар США и 75,54 руб. за евро. В паре доллар/рубль поддержка проходит через уровень 66,21 руб., а в паре евро/рубль – через отметку 75,25 руб.