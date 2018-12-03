Рынки внимательно следят за новостями. Предстоящая неделя пройдёт под знаком результатов саммита G20. США и Китай договорились о том, что американская сторона воздержится от повышения тарифов, Китай примет меры по расширению импорта товаров из США, а также будет стремиться к большей открытости своего рынка. Впрочем, это пока лишь заявления, а переговорный процесс последует позже. В любом случае, стороны смогли найти в себе силы для смещения акцента в сторону переговоров, а не усиливать одностороннее давление. Президент РФ В. Путин также сообщил, что РФ и Саудовская Аравия имеют соглашение по продлению режима сокращения добычи, хотя конкретные цифры ещё не установлены. В любом случае, стороны работают вместе над активным реагированием на рыночную ситуацию. Таким образом, рынкам предлагается начать неделю с позитива. Впрочем, ещё одним вопросом будет агрессивность ФРС в дальнейшем повышении ставки, но об этом нам расскажет статистика.

В понедельник начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере от Японии до США. Ожидается, что китайский PMI от CAIXIN останется на уровне 50,1 п. В Великобритании активность могла повыситься до 51,6 п. с 51,1 п. в октябре. В США, кроме индекса производственной активности, выйдут данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Кроме того, выступят представители ФРС Кворлс, Уильямс, Брейнард, Каплан.

Резервный банк Австралии примет решение по ставке на заседании во вторник. Однако изменений не ожидается и ставка скорее всего останется на уровне 1,5%. На европейском отрезке торгов стоит обратить внимание на содержание выступления главы Банка Англии М. Карни. Великобритания также опубликует индекс активности в строительстве, который мог снизиться до 52,5 п. с 53,2 п. в октябре. В еврозоне опубликуют цифры по ценам производителей. Ожидается, что их рост сохранился в ноябре на уровне 4,5%. Вечером в США выступит президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс. В России «Северсталь» закроет реестр на получение дивидендов (44,39 рублей на акцию). Московская биржа опубликует операционные результаты за ноябрь.

Среда начнётся с публикации отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В среду будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы от Японии до США. Австралия уточнит ВВП за III квартал. Рост может быть пересмотрен в сторону снижения до 3,3% вместо предварительной оценки 3,4%. В Европе выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, в еврозоне выйдет статистика по розничным продажам за октябрь. Ожидается, что в годовом выражении они выросли на 2,0% по сравнению с 0,8% в сентябре. Далее всё внимание переключится на США. ADP Services сообщит о ситуации занятости в частном секторе. Ожидается, что в ноябре было создано 196 тыс. новых рабочих мест. Затем выйдет индекс ISM в непроизводственной сфере. Вечером выступит глава ФРС Дж. Пауэлл, а Минэнерго США поделится цифрами по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Закроет день публикация «Бежевой книги» ФРС, в которой в описательной форме содержится информация о развитии региональных экономик США. В американском календаре среды вполне возможны изменения из-за объявленного траура в США в честь кончины бывшего президента Дж. Буша (старшего).

Австралия в четверг поделится данными по розничным продажам и торговому балансу. Далее Германия сообщит о заказах в промышленности. Ожидается снижение показателя на 0,4% в октябре. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также торговый баланс за октябрь. Ожидается, что отрицательное сальдо увеличится до $55,2 млрд с $54 млрд в сентябре. Позднее появится отчёт по промышленным заказам. В России выйдет отчёт по инфляции в ноябре. Ожидается ускорение роста цен до 3,9% с 3,5% в октябре.

Ночью в пятницу выступят президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс и председатель ФРС Дж. Пауэлл.

Пятницу начнём со второстепенной статистики по Японии. Затем выйдет более важный отчёт по промышленному производству в Германии, где оно могло подняться на 0,3% в октябре. В еврозоне уточнят данные по ВВП за III квартал. Ожидается, что показатель останется на прежнем уровне 1,7%. Однако главным событием дня будут данные по рынку труда в США. Экономисты прогнозируют, что безработица останется на уровне 3,7%, а число новых рабочих мест составит 200 тыс. Позднее вечером выйдет индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за ноябрь. Закроет торговую неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России «Тинькофф Банк» закроет реестр на получение дивидендов. Сбербанк отчитается по РСБУ за январь-ноябрь.

Д. Трамп и Си Цзиньпин договорились о заключении перемирия в торговой войне. Собственно говоря, был одобрен китайский план, который предусматривал мораторий на новые тарифы и проведение переговоров. Американские усилия так и не привели к тому, что торговый дефицит сократился. Напротив, он продолжает расширяться. Китай обещал увеличить импорт американской продовольственной и сельскохозяйственной продукции, а также энергоносителей. Кроме того, Пекин, по словам Д. Трампа, ликвидирует 40% пошлины на автомобили и комплектующие из США. Эти решения немедленно привели к бурному росту бумаг судоходных компаний. Перемирие между США и Китаем продлится 90 дней, за которые стороны должны проработать возможности сокращения торгового дефицита. Это достаточно мало для долгосрочной уверенности, но заметно больше ожиданий перед саммитом G20. Статистика по региону неприятностей не принесла. Японский индекс деловой активности в промышленности вырос в ноябре до 52,2 п. с 51,8 п. В Китае индекс PMI в производстве от CAIXIN поднялся до 50,2 п. с 50,1 п. К 8:40 мск Nikkei 225 — 22607,91 п. (+1,15%), Hang Seng — 27110,87 п. (+2,28%), Shanghai Composite — 2655,68 п. (+2,61%).

Нефть также позитивно отреагировала на американо-китайское перемирие. Более того, производители, похоже, серьёзно озаботились контролем цен. Власти канадской провинции Альберта окажут давление на производителей, чтобы они снизили производство на 320 тыс. баррелей в сутки. Данный шаг предпринят для того, чтобы сократить затоваривание хранилищ, что происходит из-за узости транспортной инфраструктуры. Главы РФ и Саудовской Аравии договорились в рамках G20 о дальнейшей координации и о принципиальной необходимости сократить добычу, хотя конкретные цифры не были названы. Российское министерство энергетики сообщает, что в ноябре добыча нефти в РФ сократилась до 11,37 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,41 млн баррелей суточной добычи в октябре. Позитив не только коснулся нефти, но и затронул цены на промышленные металлы. В Китае сталь и железная руда подорожали более чем на 6%. Рост котировок также оформился в драгоценных металлах, среди которых лидировал палладий, который используется в катализаторах бензиновых двигателей. Меж тем за прошедшую неделю резервы золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust сократились с 762,92 тонн до 761,74 тонн. К 9:00 мск Brent — $62,4 (+4,94%), WTI — $53,64 (+5,32%), золото — $1232 (+0,49%), медь — $6266,66 (+1,97%), никель — $11245 (+0,40%).

Индекс доллара снижался на 0,12% до 96,89 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,137 (+0,47%), GBP-USD — $1,278 (+0,23%), USD-JPY – 113,5 (-0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Кроме оптимизма, связанного с торговой войной КНР и США, можно также вспомнить о краткой встрече Д. Трампа с В. Путиным в рамках G20 по инициативе американской стороны. Более того, пресс-секретарь президента РФ пролил свет на некоторые контакты членов команды Трампа перед выборной компанией в США. Приведённые документарные доказательства говорят о том, что никаких тайных сговоров не предполагалось.

Позитивом для отечественного рынка будет рост котировок нефти, хотя сырьевые валюты реагировали на это слабо. Тем не менее, на старте торгов ждём роста отечественных индексов и укрепление рубля.