В прошлую пятницу Газпром представил результаты за 3к18 по МСФО, которые превысили консенсус-прогноз и наши ожидания в части EBITDA и чистой прибыли. Поддержку выручке обеспечили высокий объем продаж и благоприятная ценовая конъюнктура. Помимо этого позитивный эффект на EBITDA оказали операционные расходы, оказавшиеся лучше ожиданий. В то же время сравнительно сильные результаты и благоприятные комментарии руководства в отношении дивидендов на прошлой неделе не оказали поддержку котировкам акций компании, которые в пятницу снизились на 2,2% (причиной этого могло быть общее давление на российские акции в связи с политической напряженностью). Мы сохраняем рекомендацию Покупать в отношении акций Газпрома, прогнозная цена которых на горизонте 12 месяцев составляет 2,9 долл., ожидаемая полная доходность – 26%.

Поддержка со стороны объемов продаж и цен. Увеличение объема экспорта (+6% г/г), а также продаж на локальном рынке (+2% г/г) вкупе с ростом цен на газ поддержали выручку по итогам 3к18. Основное расхождение с нашим прогнозом выручки связано с более низкими, чем ожидалось, объемами покупки нефти и газа. Выручка в прочих сегментах, включая жидкие углеводороды и нефтепродукты, транзит газа и продажу электроэнергии, оказалась на уровне наших ожиданий. Таким образом, в годовом сопоставлении выручка повысилась на 21%, до 29,5 млрд долл., что на 3,4% ниже наших ожиданий и на 0,6% ниже консенсус-прогноза. С корректировкой на покупку газа выручка оказалась на уровне наших оценок.

Снижение материальных и прочих операционных расходов. Основное расхождение с нашим прогнозом EBITDA связано со снижением материальных расходов на 23% г/г (или 266 млн долл.), тогда как мы ожидали их роста по итогам 3к18 (в соответствии с тенденциями предыдущих трех лет). Кроме того прочие операционные расходы сократились на 27% г/г, тогда как мы ожидали снижения только на 11% г/г. Компания не указала причин такого существенного снижения материальных и прочих операционных расходов. Таким образом, EBITDA выросла на 68% г/г, до 10,1 млрд долл., что на 6,7% выше наших ожиданий и на 5,7% выше консенсус-прогноза.

Положительный свободный денежный поток. Ниже строки EBITDA Газпром показал валютный убыток в объеме 1,3 млрд долл. (против нашего прогноза в 1,1 млрд долл.). Сравнительно низкая эффективная ставка налога на прибыль (17% против 21% в 1к18 и 20% в 2к18) частично компенсировала негативный эффект изменения валютного курса на чистую прибыль в 3к18. Таким образом, чистая прибыль в годовом сопоставлении выросла на 74% г/г, до 5,9 млрд долл., что на 10% выше наших ожиданий и консенсус-прогноза. Положительный свободный денежный поток на уровне 1,2 млрд долл. оказался лучше отрицательного показателя на уровне 2,9 млрд долл. в 3к17, но ниже 2,1 млрд долл. в 2к18. Стоит отметить, что в 3к18 Газпром переоценил свою долю в Новатэке с 4,5 млрд долл. до 5,6 млрд долл. Соответствующее увеличение было отражено в прочих совокупных доходах.