Прошлая неделя дала хороший импульс для дальнейшего роста рисковых активов, за прошлую неделю больше всех выросли американский активы, в основном, в секторе информационных технологий (свыше 6%). Также сильно подрос нефтегазовой сектор Бразилии (+5%) и российский рынок акций (+3,6%). Основная причина — это неожиданно мягкая риторика ФРС.

В прошедшие выходные на саммите G20 была достигнута первичная договоренность по тарифам между США и Китаем, согласно которой отменено ранее планировавшееся увеличение пошлин с 01 января 2019 пошлин с текущих 10% до 25% в отношении товаров на сумму в 200 млрд долларов США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из Соединенных Штатов который сейчас составляют 40%. В случае достижения взаимовыгодных договоренностей через 90 дней возможна отмена пошлин на сумму в 250 млрд долларов США, которые были введены этим летом. Как и ожидалось, рынок воспринял эту новость позитивно.

В связи с этим мы ожидаем, что S&P 500 после достижения уровня 2 761 (200-дневная скользящая средняя), пробьет 2 775 (50-дневная скользящая средняя) и на этой неделе может протестировать 2 814 (100-дневная скользящая средняя).

На саммите OPEC+, который пройдет с 5 по 7 декабря, будет объявлено официальное решение относительно сокращения добычи нефти, что, по нашим оценкам, будет способствовать дальнейшему росту котировок Brent до уровня 62,50 долл/баррель и выше. Мы также ждем укрепления рубля до 66,20 против доллара на этой неделе и рост акций нефтегазовых компаний на российском фондовом рынке.