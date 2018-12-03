Пятница началась очень и очень осторожно. Еще хорошо, что не глубоко в минусе. Хотя некоторые предпосылки для этого были. Однако уже по открытию основной торговой сессии было видно, что участники рынка хотя и боятся, но верят в лучшее. И поэтому слишком уж сильного «завала» не наблюдалось, и первая половина торгов прошла ни шатко, ни валко, и котировки большинства акций крутились вблизи нулевых отметок на фоне относительно небольших оборотов. Но зато вторая половина дня прошла куда более интересней, хотя казалось бы, чего ожидать от последних часов последнего торгового дня недели? Но ведь это была не рядовая пятница — все ждали встречи Трампа с Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе. Ждали и надеялись. И именно эти надежды стали давить на участников рынка, и они медленно, но верно начали покупать бумаги уже ближе к концу сессии. И чем ближе было окончание, тем больший ажиотаж наблюдался на рынке. Естественно, это сказалось и на котировках, которые достаточно резво пошли вверх.

В итоге, к концу торгов все индексы уверенно торговались в зеленой зоне и дружно выросли фактически на одну и ту же величину — на 0,8%. Уже тот факт, что индексы выросли столь дружно и столь одинаково, свидетельствует о том, что инвесторам в данный момент по большому счету было все равно, что покупать — главное покупать в надежде на то, что США и Китай о чем-то все-таки договорятся.

Естественно, в таких условиях лучше других чувствовали себя прежде всего наиболее перепроданные и локально недооценённые акции технологического сектора, а также акции медицинских компаний и прежде всего биотеха, где в последние месяцы и так наблюдается более-менее стабильный спрос.

Короче, пятница оказалась на редкость успешной, и по итогам недели индексы полностью отыграли падение предыдущей недели, показав рост в плюс-минус 5% по всем индексам.

Ожидания рынка 3 декабря

Рынок ждал и рынок дождался. Конечно, были опасения, что Трамп с Си Цзиньпином ни о чем не договорятся, но все же, большие страны должны вести себя ответственно и понимать к чему может привести «недоговороспособность» сторон. И оба лидера в данной ситуации полностью оправдали надежды. Да, конечно, если взглянуть на достигнутые договоренности критически, то можно сказать, что ни о чем они и не договорились. Но по большому счету рынок и не ждал какой-то конкретики — главное, чтобы процесс не прекращался и шел в нужном направлении. И это мы увидели в полной мере. И этого с лихвой хватит на «маленькую победоносную войну» на мировых фондовых рынках. Так что можно всех причастных к мировым финансам поздравить с началом Рождественского ралли, которое нам принесли в своем мешке Дед Мороз и Снегурочка в лице Трампа и Си Цзиньпина (кто из них Дед Мороз, а кто Снегурочка — пусть они решают сами!).

Мировые рынки с восторгом восприняли американо-китайские договоренности и сегодня с утра бодро, дружно и стремительно рванули вверх. В среднем все они прибавляют порядка 2% и падать в принципе не собираются. Да и зачем падать? Конечно, сегодня мы увидим эйфорию, которая быстро сойдет на нет. Но импульс дан, и поскольку на финансовых рынках очень много заинтересованных лиц (банки, управляющие, да и сами инвесторы) в росте рынков по крайней мере до конца года, то все они радостно поддержат такой тренд, и поэтому можно ожидать в ближайшие дни и даже несколько недель спокойного восходящего тренда с выходом основных американских индексов к своим историческим максимумам, достигнутым в конце сентября этого года.