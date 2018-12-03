Переговоры Д. Трампа и Си Цзиньпина предоставили мировым рынкам повод для роста. Переговоры президента РФ В. Путина и наследного принца Саудовской Аравии Бин Салмана прояснили вопрос продления соглашения по ограничению добычи нефти, что позитивно сказалось на её котировках. Соответственно, основной вклад в повышение отечественных индексов внесли бумаги нефтяников, а вслед за ними и Сбербанка, от которого ждут сильного отчёта в конце недели. Впрочем, по нашим оценкам, тенденция на замедление темпа роста прибыли финансовой организации сохранится. Укрепление рубля традиционно негативно сказывается на бумагах металлургов, а в акциях «Северстали» произошёл дивидендный разрыв. Стоит также отметить позитив в секторе электроэнергетики, который оказался недооценённым относительно российского рынка. Из общего позитива для рынка можно отметить рост IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях РФ до полуторагодового максимума в 52,6 п. по сравнению с 51,3 п. в октябре. Более того, деловые ожидания повысились до максимального уровня с марта 2013 года.

Рубль отреагировал на позитив G20 и растущие цены на нефть. Из сырьевых валют лишь канадский доллар демонстрировал заметное укрепление против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,63%, недельная снизилась до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,99%. Собственно говоря, результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти – это основные поводы для укрепления рубля, поскольку касаются его непосредственным образом. Политические риски сохраняются, но на данном направлении ещё много неопределённого. США заявляли о том, что они должны принять второй пакет ограничений для РФ в рамках дела отравления Скрипалей, но, вероятно, по данному вопросу также будет наблюдаться затишье. К 15:30 (мск) USD/RUB – 66,56 (-0,58%), EUR/RUB – 75,46 (-0,36%).

Основные европейские индексы демонстрировали рост более чем на 2%. Лишь французский CAC 40 отставал из-за сложной ситуации с народными протестами по поводу роста цен на бензин и прочих налогов. Требования протестующих уже приобрели направленность на смену правительства. Индекс деловой активности еврозоны упал до минимального значения с августа 2016 года. Показатель упал до 51,8 п. с 52,0 п. в октябре, но оказался лучше прогнозных 51,5 п. Основное влияние итоги G20 оказали на секторы ресурсов и автомобилестроения. Во всяком случае, Китай, по словам Д. Трампа, решил ликвидировать торговые барьеры для американских автомобилей и комплектующих. Возможно, что аналогичное будет сделано на двухсторонней основе для поставок из Европы. Примечательно, что даже итальянские бонды показали снижение доходностей. К примеру, по индикативным 10-летним обязательствам доходность упала до 3,155%. К 15:30 (мск) DAX – 11513,68 п. (+2,28%), CAC 40 – 5057,83 п. (+1,08%), FTSE 100 – 7104,74 п. (+1,78%).

На рынке ожидают, что OPEC+ сможет договориться о сокращении добычи от 1 до 1,5 млн бар. на предстоящей встрече 6-7 декабря. Даже если ограничение будет символическим, то, как минимум, это решение будет одним из самых быстрых ответов на рыночную ситуацию. Канадская провинция Альберта заочно уже присоединилась к соглашению, поскольку намеривается ограничить производство местных компаний на 320 тыс. бар., чтобы избежать затоваривания нефтехранилищ. Объявление Катара о выходе из OPEC рынки не впечатляет, поскольку данная страна производит около 0,6 млн бар. нефти в сутки. Соответственно, какой-либо сильный рост добычи не предполагается, хотя гибкость в этом вопросе может позитивно сказаться на финансах малого государства. В основном Катар известен своими поставками СПГ, на которых и намерен сосредоточиться. Кстати, вопрос создания газового картеля продолжает периодически всплывать и в данном случае Катар имеет гораздо больше веса, чем Саудовская Аравия. В целом сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent, что устраивает большинство производителей и потребителей, хотя и не обеспечивает достаточный уровень инвестиций в будущую добычу. К 15:30 (мск) Brent – $61,69 (+3,75%), WTI – $52,92 (+3,91%), золото – $1235,1 (+0,74%), медь – $6251,23 (+1,72%), никель – $11290 (+0,800%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 96,98 п. AUD и NZD торговались без существенной волатильности, а вот CAD укреплялся на 0,5% против валюты США. К 15:30 (мск) EUR/USD – $1,134 (+0,19%), GBP/USD – $1,272 (-0,27%), USD/JPY – 113,57 (+0,04%).

Фьючерсы на американские индексы демонстрировали рост от 1,35% в S&P 500 до 2,15% в NASDAQ перед стартом торгов в США. Перемирие в торговой войне Китая и США обещает более мягкий реэкспортный вариант торговли для многих компаний, включая производителей электроники.

Кроме того, Китай вновь начал закупать нефть из США, что также позитивно для местных нефтяников. В любом случае плохое перемирие лучше самой хорошей торговой войны, поэтому ждём бурного роста американских акций, а также дополнительных комментариев от Д. Трампа по итогам встреч на G20.

Вечером в США также выйдут индексы производственной активности, включая ISM, а также выступят несколько членов ФРС. Отечественный рынок также закроет день в плюсе благодаря росту бумаг нефтяников. Риски дальнейшего падения котировок нефти сократились, а значит сократились риски провала прибыли отечественных компаний.