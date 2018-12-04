В начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось оживление, основанием для которого стало заметное улучшение внешнего фона – договоренность РФ и Саудовской Аравии о продлении соглашения по ограничению объемов добычи нефти стала поводом к росту нефтяных цен, а признаки смягчения напряженности в отношениях между США и КНР в торговой сфере дали основания для повышения склонности инвесторов к принятию риска на рынках в целом. В итоге акции Татнефти (TATN) подорожали на 4.4%, Лукойла (LKOH) – на 4.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 4.1%, Сбербанка (SBER) – на 3.2%, Роснефти (ROSN) – на 2.6%, Газпрома (GAZP) – на 2.5%, Новатэка (NVTK) – на 2.0%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 15.3%, Мосэнерго (MSNG) – на 7.4%, Таттелекома (TTLK) – на 5.8%, Соллерс (SVAV) – на 4.4%.
Фондовые индексы США повысились на 1.1% — 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС – после первой (оптимистичной) реакции рынка на сообщения о приостановке «торговой войны» между США и КНР покупатели на рынках акций взяли паузу, ожидая деталей предстоящих переговоров, которые пока не подтверждены китайской стороной. Вместе с тем, возможно сохранение спроса в нефтегазовом секторе, поскольку закрепление фьючерсов на нефть Brent выше $62 за баррель дает основания для заметного смягчения опасений в отношении сектора.
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль.
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