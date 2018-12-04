Ухудшение конъюнктуры в сегменте стали и сырья для ее производства продолжилось в ноябре, когда снижение цен на сталь в Китае на 16–19% и падение маржи производства на 25% начало оказывать давление на мировые рынки. Более благоприятная ситуация на российском рынке стали, по-видимому, отчасти компенсирует снижение цен в Китае, что позитивно для Северстали. Маржа производства стали уже соответствует нашим прогнозам для середины цикла, однако цены на сырье остаются относительно высокими, поэтому, по нашему мнению, цены на сталь и сырье для ее производства в целом могут еще снизиться.

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в октябре–ноябре выглядели следующим образом.

• Стоимость сырьевой корзины практически не изменилась. Поскольку короткий цикл пополнения запасов сырья для производства стали в целом завершился, цены на железную руду 62% Fe на условиях CFR Китай по итогам ноября снизились на 5% (котировки фьючерсов упали на 10%). Хотя это также сказалось на фьючерсах на коксующийся уголь (котировки снизились на 4%), спотовые цены в Австралии продолжают поддерживаться неожиданными сбоями в логистической цепочке и производстве в связи с угрозой лесных пожаров. В результате маржа производства стали в ноябре практически не изменилась месяц к месяцу.

• Цены на железную руду в России продолжали догонять мировые. Внутренние цены на окатыши и железную руду в ноябре поднялись на 20–28%, значительно опередив в динамике стоимости аналогичное сырье 62% Fe на условиях CFR Китай. Таким образом, цены на российскую продукцию догоняли мировые цены на железную руду высокого качества, но этот фактор роста, на наш взгляд, уже в значительной степени исчерпан.

• Маржа производства стали упала еще на 25% в ноябре. Цены на сталь в Китае продолжили снижаться ввиду ухудшения фундаментальных факторов – менее значительного, чем ожидалось, сокращения мощностей и замедления роста спроса на фоне мировой торговой напряженности. Цены на горячекатаный рулон и арматуру в России за тот же период снизились на 16–19%, исходя из чего маржа производства стали упала на 25%, до 256 долл./т, – сильнее, чем на других мировых рынках.

• Цены в России более стабильны. Цены на горячекатаный рулон в России были относительно устойчивыми – в ноябре они снизились лишь на 2%, но только благодаря тому, что российские производители применяли 6%-е ретроактивные дисконты к ценам октября. Вместе с тем средняя премия в ноябре изменилась незначительно и составила 27 долл./т. В декабре, учитывая объявленное снижение цен на 4%, премия сократится приблизительно на 20 долл./т, однако экспортные цены могут еще снизиться, в результате чего премия в итоге будет стабильной.

• Уровень внутреннего потребления восстановился в октябре. Расчетный темп роста потребления в России восстановился до 2%, поскольку снижение по листовому прокату было более чем компенсировано ростом спроса на сортовой прокат. По данным Металл Эксперта, уровень потребления арматуры неожиданно поднялся на 36% г/г, при этом на сопоставимую величину выросло производство арматуры в России.

• Влияние на рынок акций. Снижение цен на сталь и сырье для ее производства негативно сказывается на всем российском металлургическом секторе. Относительно более благоприятные цены на сталь в России и резкое повышение цен на железную руду указывают на то, что финансовые результаты Северстали будут более устойчивыми, чем у сопоставимых компаний отрасли.