Росстат опубликовал статистику производства в базовых отраслях за октябрь (помесячный индикатор, коррелирующий с динамикой ВВП). Эти данные продемонстрировали довольно значительный рост: на 3,5% по сравнению с октябрем 2017, тогда как в сентябре годовые темпы роста составляли всего 0,7%.

В результате за 10М18 выпуск в базовых отраслях повысился на 2,4% относительно аналогичного периода 2017 года. Росту в базовых отраслях способствовало улучшение годовой динамики в промышленном производстве (рост на 3,7% против 2,1% в сентябре), в сельском хозяйстве (рост на 11,9% после сентябрьского снижения на 6,0%), в строительстве (ускорение роста на 2,9% с 0,1% месяцем ранее). Отчасти улучшение статистики в октябре объясняется низкой базой сравнения 2017 года (год назад выпуск в базовых отраслях в сентябре увеличился лишь на 1,3%, а в 4К17 — на 0,5%), и мы полагаем, что в ноябре — декабре темпы роста останутся достаточно высокими.

Мы ожидаем, что в результате в 4К18 ВВП вырастет более чем на 2,0% по сравнению с тем же кварталом, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.