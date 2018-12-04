Как и ожидалось, весь вчерашний день на мировых финансовых рынках царила эйфория по итогам встречи лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе в прошедшую субботу. Росли все (рынки), росло всё (активы). Но все же, справедливости ради, надо отметить, что под конец дня эйфория стала выдыхаться, и закрытие дня прошло уже куда более спокойней и без излишнего фанатизма покупателей. Однако в любом случае, итоги вчерашнего дня очень даже хороши и, как видим, все индексы дружно выросли, прибавив к пятничному закрытию еще от 1,1% (Dow Jones и S&P) до 1,5% (NASDAQ).

И в целом все было достаточно прогнозируем — выросло именно то, что и должно было вырасти. Это прежде всего акции большинства технологических компаний. Особенно хороши были акции тех компаний, которые тесно связаны с Китаем в области производства или сбыта, или и того и другого. В этом плане вчера не было равных акциям одного из ведущих производителей полупроводников и процессоров компании Advanced Micro Devices (AMD, +11,31%), которые стремительно взлетели, одним махом закрыв гэп с 21 до 23 долларов, образовавшийся при падении котировок в конце октября этого года.

По этим же причинам наблюдался сильный спрос также в акциях таких технологических компаний как Micron Technology (MU, +3,81%) и NVidia (NVDA, +4,04%). Не обошел стороной «китайский фактор» и акции промышленных компаний, активно работающих в Китае или же сотрудничающих с китайскими компаниями. Здесь можно отметить прежде всего акции ведущего мирового производителя строительной техники компании Caterpillar (CAT, +2,42%) и авиакосмического гиганта Boeing (BA, +3,81%)/

А вот в целом лучше всех дела шли в сырьевом секторе. Взлет цен на черное золото после того, как Саудовская Аравия и Россия «намекнули» рынку о том, что они готовы к сокращению добычи, естественно привел и к росту котировок акций нефте- и газодобывающих компаний. В среднем они вчера выросли на 2,7%, что почти в 2 раза больше, чем акции компаний, работающих в сфере услуг (+1,4%), которые по итогам вчерашнего дня заняли почетное второе место.

А одним из главных лузеров вчерашнего дня стали акции телекоммуникационного гиганта Verizon (VZ, —3,55%), которые рухнули после появления негативного прогноза от аналитиков JPMorgan. Но нет худа без добра — одновременно с понижением прогноза по Verizon эти же аналитики апгрейдили акции еще одного телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +1,5%). Так что все, кто верит таким прогнозам, может теперь переложиться из акций Verizon в акции AT&T.

Ожидания рынка 4 декабря

Если с вчерашним днем было все понятно — вперед и вверх, то сегодня расклад сил на рынке совершенно иной. Азия еще упивалась вчерашним ростом и поэтому и Китай, и Гонконг закрыли день в небольшом, но все же в плюсе. Остальные азиатские страны уже не были столь оптимистичны и на всякий случай ушли в небольшой минус. А вот Япония со своим Nikkei- 225 первая среди «больших» показала, что ей не нравится текущая ситуация, и Nikkei упал почти на 2,5%. А вот европейские индексы сразу же дружно открылись в красной зоне и негативная ситуация только усугубляется. К 13-00 мск все европейские индексы теряют уже по 0,7% и только британский FTSE-100 пытается хоть как-то сопротивляться негативу (-0,46%), но и у него это не очень хорошо получается.

Аналогичную картину мы наблюдаем во фьючерсах на основные американские индексы. Здесь тоже с утра был минус, который со временем только увеличивается. Естественно, возникает вопрос — и чем вызван этот негатив? И ответ все там же — в сфере американо-китайских взаимоотношений. Если сразу по итогам встречи Трампа с Си Цзиньпином все «наслаждались» идиллической картинкой самой встречи, то начиная со вчерашнего дня в прессу пошли комментарии по ее итогам. И тут обнаружилось, что стороны вроде бы договорились о чем-то, но вот о чем они договорились — они поняли по-разному. И вот эти «сложности перевода» не дают сегодня покоя участникам рынка. Если сразу же после встречи «высокие договаривающиеся стороны» про одно и то же говорят совершенно разные вещи, то что же будет через несколько недель или пару месяцев?

Короче, по рынку покатилась очередная волна негатива. Впрочем, это не удивительно, и мы это видели уже и в октябре, и в ноябре. А вот теперь и в декабре. Одно обнадеживает — может, все же у участников рынка останется хоть доля оптимизма и пусть кривое, пусть косое, но все устроить небольшое рождественское ралли. Ну, очень уж хочется! И нельзя же убивать все надежды вот так вот одним махом! Тем более, что чисто экономических причин для падения по-прежнему нет — яркое тому свидетельство, что подходящий к концу сезон отчетности будет, судя по всему, лучшим с 2010 года с максимальными темпами роста, превышающими 25%. А посему — даешь Рождественское ралли!