Акции “Роснефти” после формирования гэпа между 426 руб и 430 руб пытаются продолжить рост и закрепиться в том числе выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 431 руб). ADX при этом все еще указывает на преобладание нисходящего тренда, предупреждая о необходимости “быков” сохранять осторожность. Если бумагам в ближайшие дни удастся устоять выше 431 руб, они могут продолжить восстановление к 450 руб. В обратном случае акции будут стремиться к закрытию гэпа и движению к 426 руб.