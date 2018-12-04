Акции “Роснефти” после формирования гэпа между 426 руб и 430 руб пытаются продолжить рост и закрепиться в том числе выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 431 руб). ADX при этом все еще указывает на преобладание нисходящего тренда, предупреждая о необходимости “быков” сохранять осторожность. Если бумагам в ближайшие дни удастся устоять выше 431 руб, они могут продолжить восстановление к 450 руб. В обратном случае акции будут стремиться к закрытию гэпа и движению к 426 руб.
Акции “Роснефти” пытаются устоять выше поддержки
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