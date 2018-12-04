С открытия европейской сессии американский доллар продолжил сдавать позиции конкурентам. Курс пары евро/доллар поднялся до отметки 1,1418. Спрос на единую валюту вырос на фоне интереса участников рынка к рисковым активам и снижения доходности 10-летних американских облигаций.

Британский фунт получил поддержку от сильных данных по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании. Индекс деловой активности в строительстве за ноябрь составил 53,4 (прогноз был 52,5, предыдущее значение53,2).

В среду, 5 декабря, пройдут похороны 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего. Дoнaльд Tpaмп объявил национальный траур. Из-за него в стране не будут работать американские финансовые рынки. Для меня эта информация означает, что объемы на валютном рынке снизятся, а участники рынка для принятия торгового решения будут опираться на динамику европейских облигаций и новости по Италии и процессу Brexit.

Курс евро к доллару скорректировался с 1,1418 до 1,1389. Я полагаю, что если цена не опустится ниже 1,1380, то после коррекции рост продолжится до 1,1435 (112 гр.). До уровня 1,1455 все свободно. Если поддержка на отметке 1,1380 не устоит, евро рискует растерять все заработанные очки за сегодняшний день.