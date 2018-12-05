Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне сигналов с долгового рынка о потенциальной рецессии в экономике США.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,24%, закрывшись на отметке 2700,06 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,1%, высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,915%, в то время как доходность двухлетних облигаций составила 2,799%, а доходность пятилетних облигаций — 2,791%.

Во вторник помимо переосмысления итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 рынки были обеспокоены комментариями президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, из которых инвесторы сделали вывод, что поторопились интерпретировать слова главы американского регулятора Джерома Пауэла о скорой паузе в череде повышения процентной ставки. Однако основные тревоги игроков, усилившие продажи, вызвала ситуация на долговом рынке США, где в течение торгов спред между 2 — и 10 — летними казначейскими облигациями начал резкое снижение, а доходности 5 — летних и 2 — летних казначейских облигаций практически сравнялась.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,62%, закрывшись на отметке $61,31.

Вышедшие данные от Американского института нефти за прошедшую неделю показали рост запасов сырой нефти в США на 5,4 миллиона баррелей, в то время как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,12 миллиона баррелей.

Тем не менее, основной интригой для игроков нефтяного рынка остается стартующий сегодня саммит ОПЕК+, на котором ведущие экспортеры "черного золота" озвучат свое решение по сокращению запасов нефти.

По мнению экспертов Goldman Sachs, картелю и его союзникам необходимо сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,09%, закрывшись на отметке 2443,38 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, сопротивления расположены на 2450 и 2480 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 п., при проходе которого инструмент рискует снизиться в район 110000 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,82, снизившись на 0,44% по отношению к американскому доллару.

Сегодня на старте торгов российская валюта попытается отыграть негатив, связанный с падением на заокеанских биржах, и снижение нефтяных котировок. Однако ослабление рубля будет носить весьма ограниченный характер.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,20 и 67,50. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.