Внешний фон вновь ухудшается. Переговоры между США и КНР под угрозой срыва из-за ареста финансового директора Huawei, что может быть началом аналогичных действий как со стороны США, так и КНР. От OPEC+ ждут более решительных действий, чем озвучивают сами представители расширенного соглашения. Соответственно, нефть дешевела на торгах в четверг, слабели сырьевые валюты, а рынки Азии демонстрировали существенное падение.

С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов. И это ещё без учёта резкого роста геополитических рисков вроде скорого развала договора РСМД, демонстрации американского флага вблизи залива Петра Великого в Японском море, подготовки американских кораблей для визита в Чёрное море и др.

То есть финансовый и политический внешний фон способствует бегству от рисков, как на глобальном рынке, так и на отечественном.